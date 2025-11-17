Taiwan FactCheck Center

拆解「人類間直肺炎致死率43%」謠言 台灣事實查核中心獲醫療報導獎肯定

發佈：2025-11-17

台灣事實查核中心破解公衛類謠言的專業再獲肯定！「114年臺灣醫療報導獎」11月8日頒獎，查核中心製播的podcast節目《新聞真假掰》以作品《hMPV人類間質肺炎病毒專題報導》榮獲新媒體類佳作。評審肯定此報導在公衛謠言流傳之際，迅速提供專業、清楚且具科學根據的內容，透過多元的媒體形式，有效安定民心，展現媒體的社會責任與影響力。

本次獲獎作品聚焦於113年底於中國北方省份流行，引發公眾焦慮的人類間質肺炎病毒（hMPV）。當時社群平台與通訊軟體瘋傳「hMPV死亡率高達43％」、「為新型病毒，可能重演新冠肺炎悲劇」等說法，放大對未知疫情的恐慌情緒。節目中釐清實際致死率與現有醫療措施，也說明這並非全新病毒，提醒民眾不必恐慌，但仍應提高警覺。

圖說：台灣事實查核中心Podcast奪醫療報導獎新媒體類佳作。（中華民國醫師公會全國聯合會提供）



台灣事實查核中心教育主任陳柏樺表示，《新聞真假掰》節目秉持「即時、易懂、緊扣社會核心議題」的原則，為大眾提供可信賴的資訊。本次獲獎專題，正是觀察到社群瀰漫著焦慮、恐慌，故由主持人黃兆徽與製作團隊緊急規劃，邀請感染科醫師林氏璧共同製作完成，希望用一集節目，讓更多人聽得懂、放寬心。

節目中，林氏璧以一貫「深入淺出」的風格，將複雜的知識與醫療資訊，轉化為容易理解的語言，說明hMPV的特性、已知的重症風險與實際死亡率等關鍵資訊；主持人黃兆徽則代聽眾提出常見的疑問，兩人既專業又親切的解說、互動，精準澄清事實、提供豐富資訊，有效緩解大眾的不安。

黃兆徽強調，台灣事實查核中心秉持專業，透過Podcast、文字報導與教學資源等多元形式，陪伴大眾在資訊洪流中建立判讀能力，提升對假訊息的「免疫力」，做出更安心、更有根據的判斷。

完整節目收聽：《hMPV人類間質肺炎病毒專題報導》https://tfc.pse.is/6wr2lm

【若無法播放，請點此收聽節目】