拆除一牆打破隔間束縛！25坪單身宅以移動式傢俱Ｘ彈性隔間化身專屬玩具箱
編輯 Jessie Chang |圖片提供 甘田空間設計
小編帶你看好宅
一個人的家，真的需要這麼多隔間嗎？其實拆除不必要的隔間，可以讓你的生活更自由！這間位於桃園的25坪空間，為屋主一人未來的專屬小天地。甘田空間設計以玩具箱為設計主軸，透過沉穩的色彩、開放式格局與可移動傢俱層層堆疊，再搭配上以解構概念規劃的櫃體，在實用性與美學之間取得平衡，打造出沈靜卻不失生活溫度的自在天地。
入室玄關鋪陳復古波點地磚，搭配側邊懸浮鞋櫃，營造出溫馨而穩重的迎賓氛圍。步入室內，空間感隨即展開，灰色特殊漆電視牆以鮮明紋理傳遞手感與層次，比例適切的懸浮電視櫃則增添律動感，在北歐清爽基調中映襯出屋主獨特的個性。開放式餐廳以可移動圓桌搭配設計單椅，並以復古吊燈垂墜而下，形構出近似包浩斯語彙的構成，為日常注入一份儀式感。公領域的櫃體設計延續解構概念，錯落排列的造型不僅滿足收納機能，更轉化為居家端景的一隅，使功能與美感達到平衡。
主臥床頭上方原有一根突兀的大樑，設計師以弧形語彙加以包覆，柔化了線條，巧妙消弭壓迫與鋒利感，不僅回應風水上的疑慮，也營造出更安定的睡眠氛圍。床頭板則延續解構設計概念，以恰到好處的比例與分割，創造出層次豐富、具話題性的視覺焦點。
小編的最愛
設計師將次臥實體牆面拆除，改以折疊門取代，讓公領域的光影更自然流動，空間尺度也隨之放大。內部只留下收納櫃體，其他則留白，為日常保留自由伸展的餘裕。這裡既能是運動角落、閱讀小天地，也能在親友來訪時，化身溫暖待客的彈性空間。
甘田空間設計／陳怡潔、康湘媛、陳弘祐、許書銓
地址：桃園市八德區仁德二路36號一樓
電話：0920250258、03-3686306
Email：getteninteriordesign@gmail.com
網站：https://www.getten-design.com
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
書香之家 運用替代材質打造休閒別墅│40坪
對於熱愛徜徉書海的人來說，擁有一間屬於自己的圖書館，絕對是夢寐以求的事。來自桃園中壢、熱衷於閱讀與持有眾多藏書的夫妻倆，即在詹晧設計師的協助下美夢成真！原本與長輩同住的兩人，在一次因緣際會下，買下了鄰近的透天厝，使家人之間親疏有度，維持恰到好處的親密距離，對於新家未來的模樣，決定託付給經手多件透天設計、有著深厚經驗的詹晧室內裝修設計。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
波光瀲灩 恬靜悠遠|簡約風|36坪
全室尺度都完整掌握，讓每個空間都能精準並恰如其分地被完整使用。如特殊漆特意自入口延伸至電視牆，讓視覺空間放大。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 56
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 82
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 181
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 31
聽到女兒吳卓林返港傳聞 吳綺莉反應曝光
53歲前香港亞姐冠軍吳綺莉近年積極經營抖音，不時開直播與粉絲分享生活點滴，日前在直播中驚爆自己經歷險些毀容意外，左眼角更貼著一大塊膠布，透露差點傷及眼球。從直播畫面，吳綺莉左邊眉毛靠近太陽穴至眼角位置，貼上一塊長長肉色膠布，範圍不小，看起來傷勢不輕，距離眼睛位置約2公分。她對鏡頭指著傷口心有餘悸透露自由時報 ・ 1 小時前 ・ 3
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 39 分鐘前 ・ 發起對話
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 8
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 84
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 200
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 5
東園OB賽》威廉波特火球男林晉擇升國中禁投1年 未來想拚大聯盟
台北市東園少棒13日舉行隊史第1次的OB賽，今年勇奪威廉波特世界少棒賽冠軍的國家隊也出席活動，包括在比賽飆出82哩(約132公里)火球的王牌投手林晉澤。威廉波特後，他已到長安國中，並繼續加入棒球隊，13日出席OB賽，他表示很欣賞大學長張奕，自己的目標是未來挑戰大聯盟。TSNA ・ 4 小時前 ・ 4
桌球》張本智和被誤當透明人 陸乒協向日本隊致歉
2025桌球混合團體世界盃，大陸桌球隊在主場成都以8比1打敗日本隊摘冠（團體賽為15局制），締造賽史3連霸。日本選手張本智和遭到不當對待，5日對戰韓國的比賽，介紹球員時居然跳過他的名字，現場的觀眾和選手也莫名其妙。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 12
不是運動！「1習慣」就可長壽、消除體內毒素 還能省錢
現代人希望長壽又健康。食安專家韋恩（楊世煒）表示，大量研究已經指出，延長壽命最有效的方法之一，就是少吃。當進食量降低時，粒線體需要處理的能量負荷也隨之減少，氧化壓力自然下降。當粒線體不必長時間、高強度運作，就較不容易產生過量的自由基、毒素與代謝廢物，進而可以延緩老化而能長壽。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 13
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 12
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 413
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 24
足球》梅西活動離場後球迷暴動 主辦人遭拘留
阿根廷足球明星Lionel Messi在印度加爾各答的球迷見面會活動，球迷疑似因為認為他提早退場而不滿，在現場出現暴動。活動主辦單位負責人Satadru Dutta隨後遭警方拘捕，西孟加拉邦首席部長Mamata Banerjee隨後公開道歉。TSNA ・ 1 小時前 ・ 3
LINE通話沒聲音！元兇竟是「這APP」 官方曝解決方法
近日，有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。對此，來電辨識防詐APP「Whoscall」官方確認，是APP的「網站檢查」功能出現問題，且已針對iOS系統推出版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1