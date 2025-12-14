拆除一牆打破隔間束縛！25坪單身宅以移動式傢俱Ｘ彈性隔間化身專屬玩具箱

編輯 Jessie Chang |圖片提供 甘田空間設計

一個人的家，真的需要這麼多隔間嗎？其實拆除不必要的隔間，可以讓你的生活更自由！這間位於桃園的25坪空間，為屋主一人未來的專屬小天地。甘田空間設計以玩具箱為設計主軸，透過沉穩的色彩、開放式格局與可移動傢俱層層堆疊，再搭配上以解構概念規劃的櫃體，在實用性與美學之間取得平衡，打造出沈靜卻不失生活溫度的自在天地。



入室玄關鋪陳復古波點地磚，搭配側邊懸浮鞋櫃，營造出溫馨而穩重的迎賓氛圍。步入室內，空間感隨即展開，灰色特殊漆電視牆以鮮明紋理傳遞手感與層次，比例適切的懸浮電視櫃則增添律動感，在北歐清爽基調中映襯出屋主獨特的個性。開放式餐廳以可移動圓桌搭配設計單椅，並以復古吊燈垂墜而下，形構出近似包浩斯語彙的構成，為日常注入一份儀式感。公領域的櫃體設計延續解構概念，錯落排列的造型不僅滿足收納機能，更轉化為居家端景的一隅，使功能與美感達到平衡。



主臥床頭上方原有一根突兀的大樑，設計師以弧形語彙加以包覆，柔化了線條，巧妙消弭壓迫與鋒利感，不僅回應風水上的疑慮，也營造出更安定的睡眠氛圍。床頭板則延續解構設計概念，以恰到好處的比例與分割，創造出層次豐富、具話題性的視覺焦點。



設計師將次臥實體牆面拆除，改以折疊門取代，讓公領域的光影更自然流動，空間尺度也隨之放大。內部只留下收納櫃體，其他則留白，為日常保留自由伸展的餘裕。這裡既能是運動角落、閱讀小天地，也能在親友來訪時，化身溫暖待客的彈性空間。

