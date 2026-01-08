拆陳奇祿故居遭控霸凌文化資產 台大：安全考量

（中央社記者高華謙、許秩維台北8日電）公民團體「搶救台灣文史故居聯合」今天向監察院陳情指出，台大去年底火速拆除屹立百年的台灣文化政策奠基者、首任文建會主委陳奇祿院士的故居，霸凌文化資產，希望監察院查明並糾正台大在文資處置上的失職與瀆職行徑。

國立台灣大學告訴中央社記者，定期巡檢發現溫州街52巷5、7號房舍（陳奇祿故居）梁柱傾斜及結構受損，考量公共安全，委請專業結構技師評估結構安全性能顯示，基本耐震能力未達最低等級標準，且位處地震活動頻繁區域，依法去年11月取得拆除執照並啟動相關工程。

台大說，拆房舍是考量安全，非否定陳奇祿人類學研究及文化資產保存重要貢獻，且拆除前已完成建物3D數位測繪與完整影像紀錄，詳實保存建築構造、空間配置及細部特徵，作為後續研究、典藏與文化詮釋基礎，期盼透過數位方式延續建築承載的歷史記憶。

台大同時表示，過去4年台大文化資產建築物從2021年48處增加到2025年83處（約占台北市所有文資建物14.8%），會在有限資源下勉力維護活化。

公民團體「搶救台灣文史故居聯合」今天上午在監察院外舉行記者會，包括中央研究院民族學研究所助研究員黃智慧、OURS專業者都市改革組織理事長孫啓榕、台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫、溫羅汀書店街 「臺灣e店」經營者吳成三、文山社區大學成員李明哲等人出席。

黃智慧表示，國立台灣大學去年底無視監察院促其改進，以及在地社區溫羅汀書店群、學界與社會強烈呼聲，竟火速拆除陳奇祿院士故居；諷刺的是，台灣的「文化資產保存法」，正是在陳奇祿的故居中孕育完成。

她指出，台大在文資保存與國有土地管理上，長期存在違法、失職、瀆職的重大疑慮，像「台灣學」先驅人物曹永和、陳奇祿的故居相繼被拆除，這是20多年來一再重演的模式，消極不修、否定價值、放任荒廢、快速拆除，並配合私地都市更新，準備大規模興建民宅。

黃智慧也說，這是特殊的「台大問題」，一所獲取最多國家預算、校務基金最充沛的大學，為何可以系統性地消耗全民的文化資產與國有土地。（編輯：林淑媛）1150108