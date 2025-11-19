拆「中央立柱」增空間反擾視障者？ 北捷截稿前未回覆

台北市 / 綜合報導

許多雙北民眾都會搭乘北捷通勤，不過尖峰時段板南線讓許多乘客直呼實在太擁擠，北捷除了增加班次，也優化空間。就有民眾發現部分車廂的中央立柱，還有三人座椅都被拆掉。雖然有人認為確實能有效增加站立空間，但也有乘客發現，沒了中央立柱，對於視障者可能比較不友善。

走進北捷車廂內，順手抓起上方的扶手，再仔細看這空間有些不一樣， 記者VS.乘客說：「那你有發現那個地方有椅子消失嗎，有，要不要猜猜看為什麼要把它拆掉，不知道。」其實不只部分三人座椅子被拆除，改為親子空間停放嬰兒車，還有部分車廂內的中央立柱也消失。

實際比較看看有中央立柱的車廂，有比較多扶握的位置，不過站立空間比較少，至於沒有中央立柱的車廂，乘客行走不受空間限制，但站立時得特別小心，搭乘板南線時發現一名視障者牽著導盲犬，想抓立柱卻抓不到，他趕緊引導對方抓上方的桿子。

乘客說：「我之前看過幾次然後，沒有地方可以讓他們去扶，就會希望旁邊的人，可能需要給他們一些協助。」對此北捷在截稿前尚未回應，不過板南線尖峰時段，乘客總擠的像沙丁魚，北捷如何增加載運量，同時顧及各個族群的乘車安全，成為一大考驗。

