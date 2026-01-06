拆「共產黨違建」！黃偉哲喊：國家尊嚴不容踐踏

台南新營幾年前出現「台灣人民共產黨天后宮」，並高掛五星旗，經市府查證發現屬優先拆除違建後強制拆除。值得注意的是，近期在新營又出現類似建築，台南市長黃偉哲今天（6日）表示，已拆除「共產黨違建旗座」及相關違法設施，並強調國家尊嚴不容踐踏。

「國家的尊嚴不容踐踏！」黃偉哲今天臉書發文表示，針對一而再再而三挑戰公權力的違法行為，我們稍早已拆除新營「共產黨違建旗座」及相關違法設施。同時，他也在臉書PO出拆除作業的相關照片。

台南市府拆除新營「共產黨違建旗座」，黃偉哲強調國家尊嚴不容挑戰。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

值得注意的是，早在2019年，新營就曾出現「台灣人民共產黨天后宮」，還高掛五星旗，遭民眾檢舉後，經市府查證屬應優先拆除的違建並強制拆除。不過，2022年時又被發現死灰復燃，台南市工務局於2022年2月18日再度執行強制拆除。當時台南市府還指出，該處土地使用亦違反區域計畫法，地政局也對違規情形開罰，並令其限期恢復原狀。

