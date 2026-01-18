拆140房切割平原 穿雪山挑戰極限

高鐵延伸宜蘭不僅需穿越地質極其複雜的雪山山脈，切割宜蘭平原20公里的高架，拆遷的房舍更高達140棟。（本報資料照片）

交通部長期以台鐵北宜直鐵南港端需拆除18棟住宅與誠正國中校舍、施工與補償難度過高，作為捨直鐵、選高鐵的關鍵理由。然而，沒說的是，高鐵宜蘭端不僅需穿越地質極其複雜的雪山山脈，興建切割宜蘭平原20公里的高架，拆遷的房舍更達140棟，規模遠超南港端。

環保律師詹順貴指出，環評法第四條規定，不只有生態改變，生活、社會環境、經濟、文化等改變也都得經過環評，但是高鐵延伸宜蘭計畫卻都沒有受影響的台灣高鐵、台鐵等兩家公司的聲音，而且，高鐵隧道工程需開挖10座隧道，預估產生近400萬立方公尺的土方，鐵道局提出的環評卻沒有明確說明，隧道工程對宜蘭平原地下水資源及湧泉生態的潛在影響為何？施工期間的大量土方與廢棄物如何處理，才不至於對蘭陽平原造成二次傷害？

前宜蘭縣政府建設局長林旺根揭露，高鐵在進入平原段後，將形成一條長達20公里巨大物理切割。這條軌道不僅橫跨頭城、壯圍、宜蘭、羅東等4個鄉鎮、14個村里，更貫穿6個傳統聚落。根據航測圖初步套疊，需拆遷房舍預計達140棟，受影響人口與社會成本，比起南港端可謂倍數增長。

詹順貴指出，20公里高架或路堤設施，將對蘭陽平原造成不可逆的景觀與排水屏障。未來一旦計畫正式核定，面對遲來的資訊公開，地方民眾集體反彈與抗爭力道恐將引發劇烈社會動盪。

「這是一場資訊極度不對稱的開發。」公民幫推理事長黃建興質疑，交通部在媒體上大談28分鐘縮短通勤，卻從未深入這些即將被切割的村里進行實質說明。許多縣民至今仍被蒙在鼓裡，完全不清楚自家屋舍已被畫入徵收範圍。這種「先射箭、後畫靶」的決策模式，忽視了農村聚落的完整性與居民的居住權。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤指出，雖然北宜高速公路的興建經驗提供雪山隧道開發經驗，但國內已經近20年沒有進行長隧道工程，地質、水文工程師面臨斷層，這是必須關注的問題。前國工局長鄭文隆建議，政府若要興建高鐵宜蘭線，應延聘當年北宜高雪隧工程師當顧問。