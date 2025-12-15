拇指大鮭魚配整盒白飯！日本極限便當瘋傳1500萬人看傻

日本秋田縣在地名物便當「ぼだっこ飯」近日在社群平台掀起討論熱潮。根據日媒ねとらぼ報導，活躍於社交VR平台「VRChat」的創作者たましこ在X平台分享品嘗這款特色便當的體驗，貼文至今累計接近1500萬次瀏覽、約10萬個讚。

這款便當外觀極為簡約，盒內裝滿白飯，配菜卻僅有一塊約拇指大小的紅鮭魚。據了解，「ぼだっこ」是秋田方言，意指味道極鹹的紅鮭。便當的設計理念是靠一小塊鹹紅鮭，就能配著吃完整盒白飯。

實際體驗卻顛覆想像。たましこ在開動約20分鐘後更新狀況，表示白飯已經吃了約一半，紅鮭卻沒吃幾口。他形容紅鮭的鹹度高到必須把白飯塞滿整個嘴巴，才能搭配那一小塊鮭魚，甚至笑稱這是帶有鮭魚味的鹽。他開玩笑表示白飯不夠多，快要生氣了。

儘管鹹得驚人，たましこ強調味道真的非常好吃。這款便當的極端設計源於日本傳統飲食文化，利用極鹹的配菜搭配大量白米飯，達到迅速果腹、延長保存的目的。

貼文曝光後引發網友熱烈討論。有人表示一直聽說飯不夠，現在終於相信了，也有人調侃要注意鹽分攝取。更有網友分享自身經驗，指出ぼだっこ便當的飯量本來就不可能夠。這款看似樸素卻極具個性的在地便當，再次成為日本飲食文化的焦點話題。

