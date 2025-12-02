拉丁美洲又一友邦改選國會！執政黨延續政權 外交部發賀電：繼續深化合作

拉丁美洲多國近日接連舉行選舉，繼友邦聖文森及格瑞那丁舉行國會大選，友邦聖露西亞也進行國會改選，現任總理皮耶（Philip Pierre）贏得過半普選票，執政的勞工黨（Saint Lucia Labour Party）則持平多數優勢。對此，外交部今（2）日發布賀電表示，我國駐聖露西亞大使蘇瑩君，已即代表政府與人民向皮耶總理及國會議員當選人表達誠摯祝賀。

中美洲國家宏都拉斯、加勒比海島國聖文森近日接連舉行選舉，宏都拉斯總統大選目前由2名曾公開表態與台灣復交的候選人領先，國會選舉也由2個親台的在野黨囊括跨越其修憲門檻的90席；聖文森則是由曾提議終止與台灣的外交關係、與中華人民共和國建立更緊密關係的新民主黨（NDP）勝選，黨魁傅萊德（Godwin Friday）已就任總理並展開新政府籌組。

值此之際，加勒比海友邦聖露西亞也在昨日舉行國會大選，由執政黨聖露西亞勞工黨取得勝利，黨魁皮耶將連任總理並組成新政府。對此，台灣外交部今日下午發布賀電並表示，蘇瑩君已即代表政府與人民向皮耶總理及國會議員當選人表達誠摯祝賀。此次聖露西亞國會大選過程公開、透明與平和，充分體現露國政府與人民捍衛民主價值的堅定承諾。

外交部提到，我國與聖露西亞自2007年復交以來，兩國邦誼篤密，高層互訪頻繁，露國政府堅定支持台灣國際參與，兩國在農業、觀光、經貿、醫療衛生、婦女與青年經濟賦權等領域合作密切，成果豐碩。未來，我國將在雙方既有的友好關係基礎上，續與皮耶領導的新政府深化合作，為兩國人民謀求最大福祉。

