拉下《阿凡達》奪冠！星爵《關鍵公敵》強捲3.5億 直指AI非先知萬能

「星爵」克里斯普瑞特（Chris Pratt）主演的科幻懸疑動作片《關鍵公敵》，映首週末即以1110萬美金（約3.5億台幣）榮登美國票房冠軍。索尼影業提供

由「星爵」克里斯普瑞特（Chris Pratt）與蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）領銜主演的科幻懸疑動作片《關鍵公敵》，上映首週末即以1110萬美金（約3.5億台幣）榮登美國票房冠軍，成功將蟬聯5週霸主的《阿凡達：火與燼》拉下寶座。

《關鍵公敵》由《刺客聯盟》導演提默貝克曼比托夫執導，以創新的敘事節奏與未來感十足的視覺強勢回歸。克里斯普瑞特透露，第一眼看到劇本就深陷其中，直言這是他從未見過的類型，「我幾乎什麼劇本都看過，但這一部真的立刻抓住我，完全停不下來。」

20年前首度合作 蕾貝卡弗格森變身「AI法官」

克里斯普瑞特與導演提默貝克曼比托夫早於近20年前的《刺客聯盟》就曾合作，他笑稱：「大家可能都忘記我演過那部片了，那是我剛到洛杉磯闖蕩的時期，20年後再次合作，意義非常特別。」

廣告 廣告

片中核心角色「AI法官麥達斯」由冷艷女星蕾貝卡弗格森飾演，被克里斯普瑞特戲稱為「魔鬼終結者」綜合體。蕾貝卡點出電影直指當前的人工智慧議題：「我們過度期待AI能給出正確答案，但事實上它距離真相非常有限。」

電影直指當前的人工智慧議題

數位真相質疑：網路世界告訴了我們什麼？

這種對數位真相的質疑，構成電影最緊張的懸疑核心。克里斯普瑞特更親自向影迷喊話，希望大家能走進戲院，重新找回當年看《捍衛戰警》那種一路狂飆、屏息到最後一秒的窒息快感。

為了宣傳電影，片中令罪犯聞風喪膽的「AI法庭審判椅」也於1月23日至2月5日空降台北信義區。在臺虎信義設置的體驗點，邀請民眾挑戰在2.06秒按下計時器（象徵電影2月6日正式上映日），證明自己清醒無「醉」，挑戰成功並打卡即可獲得電影特調。

此外，電影也將於1月29日至2月1日的「2026台北國際電玩展」驚喜現身，於南港展覽館1館設置主題攤位，讓玩家率先感受電影的賽博龐克世界觀。電影將於2026年1月30日（五）起在全台戲院同步推出口碑場，並於2月6日（五）正式上映。



回到原文

更多鏡報報導

神奇鳳梨發威？賈永婕揭密霍諾德101挑戰險取消 15小時逆轉內幕

對比知名運動員領億元！ 霍諾德赤手爬101生死一線酬勞曝：少到令人難為情

地表最強水管工出任務！《超級瑪利歐》續集驚現耀西 滿滿彩蛋鐵粉哭爆

陳嘉宏專欄：谷立言與CK楊 國民黨聽誰的？