拉亞漢堡吃到「綠色方塊」！媽媽憂寶寶吞異物 業者回應了

拉亞漢堡是國內知名連鎖早餐店品牌，吸引不少忠實粉絲。一位媽媽近日幫寶寶點了一份藍莓乳酪貝果，沒想到卻在藍莓醬中發現詭異的綠色方塊，讓她擔心寶寶吃到異物，貼文曝光後引發熱議。對此，拉亞漢堡出面回應，綠色方塊其實是藍莓醬原料中的蘋果丁，業者強調，產品中所有食材皆符合嚴格的食品安全檢驗標準，請安心享用。

原PO在Threads發文表示，她在拉亞漢堡買了一份藍莓乳酪貝果，沒想到卻在藍莓醬中發現3、4顆綠色方塊，忍不住擔心2歲寶寶把異物吃下肚，因此忍不住好奇詢問，「想知道有沒有人知道拉亞漢堡的藍莓乳酪貝果中，藍莓醬的成份表呢？」

對此，許多網友紛紛回應，「我猜，藍莓染色的不熔（切達）起司丁」、「以後有疑慮的話，東西千萬不要丟掉，保護自己也保護商家，避免造成誤會」、「傻眼耶」、「我很愛吃它家的這個貝果欸」、「跟店家反應看看！」、「先用乾淨的夾鏈袋密封，然後打電話去拉亞總部詢問」。

拉亞漢堡則說明，「關於貝果中出現的綠色小方塊，經確認為藍莓醬原料中的蘋果丁。因新品上市時程較緊湊，導致廠商在製作過程中出現蘋果丁視覺不一致的狀況，我們對此深感抱歉」；業者強調，產品中所有食材皆符合嚴格的食品安全檢驗標準，請民眾安心享用，同時也立即要求廠商調整製程。

