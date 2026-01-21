拉亞漢堡推Laya Pass限時買10送10 拿坡里披薩買大送大

記者李鴻典／台北報導

想送上早晨應援？拉亞漢堡推出官方Laya NOW App全新服務「Laya Pass隨行券」。這項功能核心在於打破門市限制，透過數位化成為首家早餐店落實「全台跨店寄杯、任一門市領取」的服務，且同步推出「手機號碼一鍵轉贈」，只需輸入對方電話，就能將早餐店一杯熱奶茶即時「空投」給好友。

拉亞漢堡祭出限時10天早鳥「買10送10」優惠活動，全台跨店領取，手機一點心意就送達。（圖／品牌業者提供）

拉亞漢堡執行長徐沛源說，拉亞漢堡「Laya Pass隨行券」新功能將透過強大的雲端清算系統，完成真正的無感對接，當消費者點選兌換飲品，門市端會自動印出單據，如同一般訂單一樣流暢，預期將減少門市人員30%以上作業時間。即日起，消費者更新 Laya NOW App，就可將拉亞漢堡最引以為傲的明星產品，轉化為傳遞情感的溫暖小禮物。

廣告 廣告

拉亞漢堡推出官方Laya NOW App全新服務「Laya Pass隨行券」。（圖／品牌業者提供）

慶新功能上線，拉亞漢堡祭出限時優惠！1/21至1/30開放首波預購，於Laya NOW App購買指定隨行券即享「買 10 送 10」（限量供應，每位會員限購 1 組），預購之隨行券將於 1/31 起開放兌換。

拉亞漢堡Laya Pass隨行券方案。（圖／品牌業者提供）

拿坡里披薩．炸雞回應消費者期待，敲碗已久的經典烤雞組合正式回歸，8 塊烤雞特惠價 199 元。活動期間即日起至2月 8 日止，原價 520 元的烤雞組合，特惠價 199 元，內容包含 2 隻雞腿、2 塊腿排、2 塊雞翅及 2 支山賊烤雞翅，一次就能享受多種部位與口感，現省 321 元。

敲碗成功回歸的經典烤雞組合，8塊烤雞原價520元，特惠價199元。（圖／品牌業者提供）

迎接農曆年前聚餐旺季，拿坡里同步推出新品口味大披薩買大送大優惠，原價980元，特惠價490元。全新花生嫩雞披薩以濃郁花生醬搭配鮮嫩雞肉與牽絲起司，鹹甜平衡、香氣溫潤；雙享口味披薩一次結合兩種人氣風味，滿足多人不同喜好，特別適合家庭與朋友聚會共享。

新品口味大披薩買大送大。（圖／品牌業者提供）

新上市的經典蛋塔同樣成為門市熱銷甜點，酥脆塔皮搭配滑順內餡，冷熱皆宜。活動期間蛋塔 6 入原價 270 元，特惠價 199 元，限量供應，經常一出爐即迅速完售。多元支付結帳再享加碼回饋，使用街口支付綁定台新銀行街口豬富卡結帳，可再享 3.5% 街口幣回饋。

迎接2026金馬年，Nespresso以「一指探索 縱享啡凡」為年度主題，祭出新春回饋，因應年節居家招待與走春贈禮需求，推出全系列咖啡機限時優惠2,990元起。同時推出春節限定的「福滿花開金運咖啡禮盒」，含100%中獎率的「金運刮刮卡」一張，最大獎包含價值破萬元的三星智慧館Galaxy平板、Galaxy Buds3 Pro耳機或Nespresso經典配件等豪華好禮。

Nespresso全系列咖啡機限時優惠2,990元起 ，其中Vertuo POP魅惑紅新春優惠價3,990元，以紅色吸睛外型點亮年節居家空間。（圖／品牌業者提供）

此外，台灣市場廣受好評的人氣咖啡風味「福里安花神咖啡館聯名限量款」與「開心果香草風味咖啡」亦同步驚喜回歸。

更多三立新聞網報導

CASETiFY找G-DRAGON擔任首位全球代言人 將推獨家系列

解鎖新日常！舒華首波跑鞋形象照曝光 蕾莉歐「義式香氛禮盒」必須搶

約會餐廳浪漫神助攻！台北君悅寶艾西餐廳推法式海陸情人饗宴

開箱／台北市沉浸式潮流地下城 「西門地下市」登場 ！Kep1er揭必逛亮點

