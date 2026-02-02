拉回即買點！法人點名「10檔」新武器 專治個股亂跳大波動

財經中心／師瑞德報導

受美股費半重挫拖累，台股今（2日）狂殺逾439.72點，台積電一度跌30元。但法人喊出「拉回即買點」，因歷史數據顯示近十年2月OTC指數勝率達8成、平均漲3.27%，表現優於大盤。面對劇烈震盪，專家建議逢低布局00982A、00992A等10檔「主動式ETF」，透過經理人靈活選股鎖定AI長線商機，掌握年後紅包行情。（AI製圖）

受到美股費城半導體指數上週五（30日）重挫3.87%拖累，台股今（2日）開盤隨即遭遇亂流，在權王台積電盤中一度大跌30元、記憶體族群同步殺低之下，加權指數早盤重挫逾600點，最低來到31404.54點，最後收盤在31624.03，跌439.72點，讓投資人看了心驚膽跳。不過，投信法人普遍認為「拉回即是買點」，主因時序正式進入二月，根據歷史數據顯示，台股在農曆年前後往往存在「紅包行情」的必漲定律，今日的急跌反而是逢低布局的黃金良機。

廣告 廣告

數據會說話：OTC指數爆發力強 勝率高達80%

根據CMONEY最新統計資料顯示（統計至2026/01/30），回顧過去十年（2016年至2025年）的歷史數據，歷年2月台股平均表現皆為正報酬。其中加權指數平均上漲1.69%，勝率達70%；而以中小型股為主的OTC櫃買指數表現更為剽悍，平均漲幅高達3.27%，勝率更衝上80%，顯示二月份往往是中小型股大展身手的「主場」。

進一步分析這份歷年數據，OTC指數在過去十年間的二月份表現相當驚人。除了2018年與2022年分別小跌3.13%與0.1%之外，其餘八個年度皆呈現上漲態勢。特別是2021年，OTC指數單月狂飆8.65%，展現極強的爆發力；即便是大盤回檔的年份，OTC也展現韌性，例如剛過去的2025年2月，加權指數下跌2.01%，但OTC指數卻逆勢上漲2.76%，顯示在資金輪動快速的盤勢中，中小型股往往能走出自己的路。

波動大怎操作？10檔「主動式ETF」成新顯學

雖然歷史數據看好二月行情，但面對如今日般單日狂殺600點的劇烈波動，投資人若想參與紅包行情卻又擔心選錯股，不妨考慮透過「主動式台股ETF」進行布局。這類商品能凸顯經理人主動選股、靈活調整的優勢，目前市場上包括群益台灣強棒(00982A)、群益科技創新(00992A)、統一台股增長(00981A)、復華未來50(00991A)、野村臺灣優選(00980A)、野村台灣50(00985A)、安聯台灣高息(00984A)、中信台灣卓越(00995A)、台新優勢成長(00987A)以及第一金台股優(00994A)等十檔主動式ETF，成為投資人對抗波動、掌握超額報酬的新利器。

經理人看後市：AI趨勢未變 鎖定機器人與先進製程

針對後市展望，主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易指出，今年企業普遍對後市持樂觀態度，AI議題持續發酵，雖然大盤創高後震盪難免，但在資金推升下，建議逐步分批布局成長動能良好的中長線趨勢標的，鎖定AI、機器人、通訊及消費電子產業。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政則強調，近期盤勢維持高檔震盪，短線上應注意融資餘額累積與技術面乖離率擴大的風險。不過，在AI發展大趨勢不變的前提下，台灣作為全球AI供應鏈核心，將持續享有獲利與資本雙漲利多。中長期布局仍以AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主，看好這些高成長性產業將驅動台灣出口持續擴張，對台股中長期表現維持正向看法。

受美股費半重挫拖累，台股今（2日）狂殺逾439.72點，台積電一度跌30元。但法人喊出「拉回即買點」，因歷史數據顯示近十年2月OTC指數勝率達8成、平均漲3.27%，表現優於大盤。面對劇烈震盪，專家建議逢低布局00982A、00992A等10檔「主動式ETF」，透過經理人靈活選股鎖定AI長線商機，掌握年後紅包行情。（資料來源／CMoney）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

嚇壞！金價跌到地上 台銀黃金王子：清洗浮額 回檔「甜蜜點」曝光

賺太多被盯上！台灣狂撈「千億鎂」順差嚇壞老美 「秘密武器」太強勢

獨家／握住財富密碼！黃仁勳豪送「兆元金」紅包袋 輝達尚蓋讚

惦惦吃三碗公！大世科Q4營收噴出逾3成 集團最強AI小金雞

