拉回是長線布局好時機 AI與金融均衡配置 它投資正當時！

國泰永續高股息成分股中5成為AI供應鏈，3成為金融股，產業配置兼顧成長與收益。自成立以來即受到存股族青睞，主要因其具備季配息機制、選股邏輯嚴謹，涵蓋多檔具備產業競爭力與長期成長潛力的企業。（示意圖／PIXABAY）

台美股市近期同步陷入震盪，台股加權指數自11月4日創下28,554點高點後，短短2周內回檔近2千點，市場情緒轉趨保守，然投資人對具備題材與基本面支撐的標的仍積極進場，尤以即將除息的國泰永續高股息（00878）最受矚目，顯示資金在震盪中尋求具備息收題材與長期潛力的投資選擇。

國泰永續高股息（00878）基金經理人江宇騰表示，AI熱潮推升台股創高，但漲幅集中於少數大型科技股，整體市場呈現結構性輪動。觀察台灣前50大市值企業，僅少數個股近一個月漲幅高於大盤，顯示資金尚未全面擴散，且短線上過度集中，易出現回調及產業輪動。10月台股大漲9.34%，融資餘額突破新台幣3,000億元，技術面乖離率亦處於相對高檔，短線漲幅偏熱。美國多家科技股最新財報公布後出現獲利了結賣壓，台灣AI概念股同步承壓，指數震盪加劇。然而，電子權值股長期獲利動能仍具支撐，AI相關需求預期將延續至2027年後，拉回反而提供長線投資人分批布局的契機。

國泰永續高股息成分股中5成為AI供應鏈，3成為金融股，產業配置兼顧成長與收益。江宇騰指出，AI產業方面，隨著科技巨頭持續擴大資本支出，伺服器、半導體、電腦周邊等供應鏈企業可望受惠，廣達、緯創、光寶科、華碩等皆具備中長期成長潛力。金融股則在資金環境寬鬆、交易熱絡的背景下，獲利表現有望回升，並具備補漲空間。00878透過產業配置的均衡策略，亦有助於分散單一產業波動風險。

國泰永續高股息追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，選股標準涵蓋ESG評級與股利政策等多重條件，篩選出具備永續經營潛力的企業，隨政府已確定碳費將於2026年正式徵收，起徵價為每噸新台幣300元，以達成2050淨零排放的國家目標，相關綠色議題勢必越來越重要，甚至政府機構投資也得將ESG規範設為投資標準之一。值得留意的是，目前00878評價仍處於相對低檔，與大盤本益比差距約3成，未來隨著企業獲利持續上修，評價有望逐步修復，帶動整體表現。

江宇騰表示，00878自成立以來即受到存股族青睞，主要因其具備季配息機制、選股邏輯嚴謹，涵蓋多檔具備產業競爭力與長期成長潛力的企業。隨著市場對AI與永續投資愈加重視，00878有望持續吸引資金關注，成為投資人進行核心資產配置的重要選擇之一。

