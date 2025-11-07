拉夫羅夫失勢了? 傳俄美談判失利成代罪羔羊 G20代表被拿掉 在「那通電話」後消失

美國國務卿盧比歐與俄羅斯外長拉夫羅夫原本將帶領代表團進行會面，商討俄烏停火與布達佩斯會議相關事宜，但有美國媒體爆料稱，美俄外長會議可能因俄羅斯不肯讓步而宣告延期。 圖：翻攝自 @rainbow78521 X 帳號

[Newtalk新聞] 俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）近日被指出在俄羅斯政府內部中「失寵」，據外媒報導指出，他可能已成為總統普丁近期外交受挫的替罪羔羊。

根據《莫斯科時報》（The Moscow Times）與 X 帳號「Noel Reports」披露，美國總統川普（Donald Trump）日前提議在布達佩斯舉行俄烏高層停戰會談，但在拉夫羅夫致電美國國務卿盧比歐（Marco Rubio），強硬表示「烏克蘭必須投降」後，遭盧比歐嚴詞拒絕。事件傳出後，川普立即取消原定的布達佩斯峰會，導致俄羅斯的外交計畫陷入停擺。

據消息指出，拉夫羅夫在事件後逐漸被邊緣化，不僅缺席上週的俄羅斯安全會議，成為唯一未現身的常任理事成員，其原負責的 G20 代表團領隊職位也已從官方網站撤除。此外，他也被披露未出席俄羅斯國會針對恢復核試驗法案的表決。

