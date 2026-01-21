拉女進大安森林公園公廁還把體液噴臉上 監視器一播…男逆轉無罪

大安森林公園爆發性侵疑雲，女方指控遭強拉進廁所口X。翻攝交通部觀光署

女子「琪琪」(化名)前年指控陳姓男友人與她相約到北市大安森林公園散步聊天，卻將她強拉進公廁逼她口愛甚至將體液留在她臉上。檢方偵訊後依涉犯強制性交罪將陳男起訴，但台北地方法院審理卻出現大逆轉。法官根據公園裡的監視器畫面，發現兩人牽手親密走進公廁，並非陳男強拉琪琪進去，認定檢方所提出的證據，無法證明陳男違反被害人意願發生性行為，判陳男無罪，全案仍可上訴。

檢方指控，陳男於2024年12月6日晚間與琪琪相約用餐，餐後兩人一同散步行經大安森林公園時，小陳涉嫌違反琪琪意願，將她拉入園內6號無障礙公廁，對其強行親吻、撫摸，並要求「用嘴巴發生性行為」，最終將「體液」留在琪琪臉部，涉犯《刑法》強制性交等罪嫌。

廣告 廣告

小陳到案後否認犯行，辯稱雙方係在合意情況下發生親密接觸。他表示，兩人事前透過網路認識並頻繁互動，當晚散步時即已有牽手、擁抱與接吻等行為，後續進入公廁亦是經琪琪同意，並非強制。

法院審理時認定，雙方當晚確實曾進入大安森林公園公廁，並有親吻、撫摸等行為，對此並無爭執，案件爭點在於相關行為是否屬於「違反琪琪意願」。合議庭勘驗監視器畫面後發現，兩人進入公廁前全程互動親密、步伐一致，未見小陳以強拉、拖行等方式迫使琪琪進入公廁的情形。

法院指出，案發時段公廁周邊仍有不少民眾往來，若確有強行拖拉行為，極可能引起旁人注意，與一般經驗法則不符。另琪琪案發後前往醫院驗傷，診斷結果顯示其頭部、身體及四肢均無明顯外傷，與其指述曾遭多次強行壓制的說法，存在落差。

合議庭亦檢視雙方事前的通訊紀錄，發現兩人在案發前即有牽手、擁抱等親密互動的對話內容。法院認為，除琪琪單一指述外，檢方提出的聊天紀錄、心理諮商及診斷證明，多屬琪琪事後轉述自身感受，性質上屬重複性證據，尚不足以作為補強證據，無法證明性行為確實是在違反其意願下發生。

法院強調，刑事審判須以證據為依歸，檢察官負有舉證責任。本案在整體證據仍存合理懷疑、無法形成被告有罪確信的情況下，應依無罪推定原則，判決小陳無罪，全案仍可上訴



回到原文

更多鏡報報導

獨家／中天主播林宸佑遭收押 檢調追「看不見的金流」支付寶、微信錢包成斷點

獨家／中國滲透不只金錢誘惑 外派媒體人揭露「溫水煮青蛙」手法

獨家直擊／外送員突強開轎車門拽駕駛下車 民眾嚇傻⋯原來是警察在抓車手

發票爽中200萬！她「少1設定」獎金全飛了 財政部曝關鍵