拉尾盤、盤前試搓撤單 炒股獲暴利 股市大戶蕭漢森1500萬元交保

台灣知名股市大戶蕭漢森，1500萬元交保並限制出境出海及住居。呂志明攝



台灣知名股市大戶蕭漢森，利用強拉尾盤及盤前試搓(又稱試撮)海量掛單再撤單方式，鎖定7檔股票炒股，在10個月內不動聲色的穩賺至少近5000萬元，台北地檢署昨(1/22)日指揮調查局台北市調查處發動搜索約談，經檢察官漏夜複訊後，以涉犯《證券交易法》操縱股價罪，在今(1/23)日凌晨諭知1500萬元交保，並限制出境、出海及住居。

台灣知名股市大戶蕭漢森的弟弟蕭漢彬，200萬元交保。呂志明攝

同被列為被告的蕭漢森姊姊蕭慧中，經檢察官訊問後認為其同涉犯《證券交易法》操縱股價罪，諭知50萬元交保；蕭漢森的弟弟蕭漢彬，涉犯同法諭知200萬元交保；蕭漢森的女兒蕭又綺200萬元交保、蕭女的友人劉正翔50萬元交保。

台灣知名股市大戶蕭漢森的女兒蕭又綺，200萬元交保。呂志明攝

蕭漢森於2021年間，鎖定燁興（2007）、亞諾法（4133）、大眾控（3701）、英利-KY（2239）、圓剛（2417）、志信（2611）及映泰（2399）等7檔上市股票，分批利用強拉尾盤方式，先將鎖定的股票拉抬漲停。

台灣知名股市大戶蕭漢森的姊姊蕭慧中，50萬元交保。呂志明攝

等到隔天早上8時30分至9時前的盤前試搓期，先用個人戶掛單買進同檔股票，同時利用親友帳戶及旗下恩又博、華允法人帳戶海量掛單測試市場反應，讓市場誤以為主力進場，就在投資者紛紛跟進時，蕭漢森在開盤前幾秒再將人頭帳戶交易撤單，等到散戶進場後再順手出脫手中持股，在短短10個月內，至少獲利近5000萬元。

蕭又綺的友人劉正翔，50萬元交保。呂志明攝

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳玟瑾，昨日指揮法務部調查局台北市調查處，持法院核發搜索票，搜索蕭漢森及其親友等6人住居所及其掌控的恩又博公司、華允資產管理顧問公司等共9處，並通知蕭男等5人到案說明。

蕭漢森在台灣股市素有「少年股神」之稱，以精準的投資眼光與低調的行事風格聞名。他與弟弟蕭漢彬長期活躍於市場，早年即展現卓越的投資能力，被視為股市重要的大戶之一。除了金融市場的操作外，蕭漢森亦曾涉足影視產業，為電影《艋舺》的早期投資者之一，展現其多元化的資金運用能力。

台灣知名股市大戶蕭漢森。呂志明攝

值得注意的是，2023年8月間，蕭漢森斥資逾22.87億元成為散熱廠力致（3483）的第一大股東，此舉再度引發市場關注，但也伴隨短線交易及獲利爭議的討論。

此外，蕭漢森及其家人信奉基督教，並成立「得榮基金會」，長期投入青少年生命教育及公益活動，展現其慈善精神與宗教信仰的結合。

