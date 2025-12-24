「拉布布」耶誕現身病房！花蓮慈院歡笑陪伴小勇士

愛花蓮文化藝術基金會董事長暨花蓮縣議員魏嘉賢（第二排右二），攜手藝人陳子強（第一排左一）、雷恩叔叔（第一排右一）與漢堡姐姐（第二排左二），把歡樂派對直接搬進花蓮慈院二七西病房。

冬至前腳剛走，耶誕節緊隨在後！愛花蓮文化藝術基金會董事長暨花蓮縣議員魏嘉賢，攜手藝人陳子強、雷恩叔叔與漢堡姐姐，把歡樂派對直接搬進花蓮慈濟醫院二七西病房。這群「耶誕小精靈」不僅帶來裝滿驚喜的耶誕禮物，更透過魔術氣球與活力舞蹈，陪伴小病友們一起跳出對抗病魔的勇氣。

魏嘉賢董事長表示，這已是基金會今年第二次來到二七西病房，看到孩子們在歡笑中暫時忘記治療的辛苦，就是最棒的耶誕禮物。

耶誕音樂一響起，雷恩叔叔立刻大展魔術身手吸引所有目光，長長的氣球在手中一下就從「一變二」，讓孩子們驚呼連連。他依照小朋友的喜好，折出寶劍、小狗與玩具槍等造型，熱烈的互動讓病房內充滿笑聲。藝人陳子強則是受魏嘉賢董事長的邀請，一早便從臺北搭火車來到花蓮慈院參加活動，用實際行動陪伴，成為家長與孩子們的暖心驚喜。

派對最高潮在漢堡姐姐帶著大玩偶「LABUBU」的驚喜登場！全場大小朋友一起興奮地起身歡唱、跳舞，連還不會走路的小嬰兒也在護理長李依蓉的懷抱中跟著節拍輕輕搖擺。魏嘉賢董事長表示，這已是基金會今年第二次走進二七西病房，看到孩子與家屬在歡笑中暫時忘記治療的辛苦，就是最棒的耶誕禮物。

愛花蓮文化藝術基金會也貼心地準備了孩子們的禮物，由魏嘉賢董事長與陳子強親手遞交到每位「小勇士」的手中，小朋友們接過禮物開心地道謝，小小的臉蛋上露出純真的笑容。

考慮到流感流行季節，雷恩叔叔在發完禮物後也不忘大聲叮嚀：「拿完禮物回到病房一定要記得洗手、保護身體喔！」。這場溫馨的派對在「耶誕節快樂」的歡呼聲與大合照中圓滿落幕，也讓這群勇敢的小朋友們在康復之路上，多了一份充滿歡笑與魔力的耶誕回憶。

