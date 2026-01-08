拉手煞車疑未熄火 轎車滑行撞3人6輛機車

cnews204260108a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第二警分局員警，今（8）日上午11時27分左右，接獲報案指稱，轄內北區崇德路台中崇德殯儀館內，傳出一起車輛滑行撞傷行人事故。第二警分局表示，派遣線上巡邏警力前往調查，1名22歲陳姓男子，將自小客車停放於殯儀館內通道後下車，雖拉起手剎車但未熄火，車輛隨後不明原因向前滑動，進而撞傷3行人，撞倒至少6輛機車，員警將調閱殯儀館內監視器影像，釐清事發原因與經過。

警方表示，現場滑行的汽車，疑碰撞了56歲石姓婦人、49歲羅姓婦人及57歲楊姓男子等3名行人，另外也波及現場停放的6輛機車，造成車身不同程度損壞。119救護人員獲報到場後發現，石姓婦人為多處擦挫傷、羅姓婦人為手腳擦挫傷、楊姓男子則腹部有不適但無明顯外傷。3人均意識清楚、無生命危險，石姓婦人送往中國醫藥大學附設醫院進一步治療，其餘傷者都留在現場處理後續事宜。

第二警分局表示，員警依法對陳男實施酒測，結果顯示無酒駕情形。陳男則表示，下車前已拉起手剎車，後續將調閱殯儀館內監視器影像，以釐清事發原因與經過。由於事故發生地點非屬道路範圍，而且受傷民眾及車主，均暫不提出告訴。員警向當事人說明相關權益後，依非道路交通事故程序完成處置。

第二警分局長鍾承志提醒，無論是否位於道路範圍內，停車時仍應確實熄火、拉緊手剎車，並確認車輛完全靜止後，再行離開。特別是在行人往來頻繁的場所，更須提高警覺，避免因一時疏忽，造成他人受傷或財物損失。

