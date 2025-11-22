拉抬林國漳、蘇巧慧 賴清德：讓蘇擔任市長「新北絕對愈來愈好」
民進黨已提名律師林國漳參選宜蘭縣長，而立委蘇巧慧也預計於26日正式獲得黨提名參選新北市長。對此，總統賴清德今（22）日大讚兩位擬參選人，並提到，若蘇擔任新北市長，新北絕對會愈來愈好。
賴清德今晚出席「新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第1次會員大會」，包括立法院前院長游錫堃、立委蘇巧慧、吳秉叡、林淑芬、張宏陸、李坤城、陳俊宇、宜蘭縣長參選人林國漳，以及多位新北市議員出席。
賴清德表示，他在新北市出生、長大，非常感謝宜蘭鄉親來到新北市打拚，讓新北市發展，特別是宜蘭縣同鄉會人才輩出，大家的奮鬥成果可以讓新北市所有鄉親受惠。所以他特別拜託，宜蘭縣要選出好縣長，新北市也要選出好市長。
賴清德也立刻詢問台下，誰是新北市的好市長？民眾則高喊蘇巧慧，蘇也隨即站起來向民眾鞠躬致意。
賴清德指出，蘇巧慧確實是非常理想的人才，其是台大法律高材生，留學美國，又在立法院擔任多屆立委，長期服務新北，表現非常傑出。他強調，如果新北市能讓蘇巧慧來當選市長，新北市絕對會愈來愈好。
蘇巧慧表示，新北跟宜蘭緊緊相鄰，從坪林、雙溪、貢寮到烏來，早已是共同生活圈，宜蘭更長年是台灣民主聖地，人才輩出，為台灣培養出游錫堃、監察院長陳菊、宜蘭縣前縣長陳定南。她說，今天賴清德、游錫堃特別為她及林國漳加油，意義重大，因為兩人都是律師出身，也長期在基層服務，都有新觀念和執行力，希望大家給會做事的人肯定，讓兩人一起服務新北和宜蘭。
