拉抬謝龍介 國民黨副主席台南送吉祥物「手槍」

（中央社記者張榮祥台南25日電）國民黨昨天通過徵召黨籍立委謝龍介參選台南市長，副主席季麟連今天在台南市感恩餐會造勢，送上吉祥物「手槍」給謝龍介，預祝謝龍介旗開得勝，火力全開。

國民黨台南市黨部退伍軍人委員會歲末感恩餐會，今天中午在北區總理餐廳舉行，台南各軍系團體、代表齊聚一堂，共同為謝龍介參選台南市長造勢，季麟連也到場拉抬謝龍介聲勢，高喊「當選」。

季麟連曾任海軍陸戰隊二級上將，謝龍介也曾服役於陸戰隊，季麟連和謝龍介在會場台上站在一起，季麟連說，他原本要帶一枝長槍來，但在高鐵上怕不方便，就拿一枝最新的手槍，這枝手槍是陸戰隊員的工廠所做，此次送上手槍，預祝謝龍介旗開得勝，火力全開。活動人員則補充說明手槍是「吉祥物」。

謝龍介接受媒體聯訪則說，台南市不是爭取民進黨提名市長人選的立委林俊憲、陳亭妃的戰爭，而是總統賴清德本命區保衛戰，對國民黨更是嚴厲挑戰，基本上是面對賴總統在打的選戰，在22縣市中，台南市是最艱困的，也最具挑戰性。

謝龍介同時呼籲國民黨黨職、公職人員不要介入民進黨初選，讓民進黨自然產生，國民黨要贏得光明正大、堂堂正正，2026贏回台南市政權。（編輯：林恕暉）1141225