拉拉情生變 孿生姊妹涉教唆傷人

新北市永和區23歲范姓女子10月中於上班途中，遭歹徒噴辣椒水、毆打，搶走頸上黃金墜鍊。永和警分局循線逮捕行搶的2名嫌犯後，追查發現嫌犯是受人指使，於上月30日逮捕幕後主使者30歲江姓男子及1對雙胞胎少女，起因竟是雙胞胎姊姊與范女有感情糾紛。偵訊後，全案依強盜、傷害罪嫌，移送新北地檢署偵辦及新北地院少年法庭審理。

范女日前上班途中行經永和區福和路，在路口等紅綠燈時，1名陌生男子悄悄從後跟上，突然朝她噴灑辣椒水並揮拳毆打，隨後強搶她頸上價值20萬元的黃金墜鍊，得手後轉身逃逸。范女頭部多處挫傷及撕裂傷，送醫後已無大礙。

廣告 廣告

永和分局獲報後組成專案小組偵辦，經擴大調閱現場及歹徒逃逸路線監視器影像，鎖定嫌犯身分及藏匿處，於上月27日逮捕涉嫌動手行搶的26歲劉姓男子及策畫行動的30歲張姓男子。警方深入追查，查出劉、張2嫌係受人指使，遂於上月30日逮捕幕後的江姓男子與雙胞胎姊妹到案。

據了解，雙胞胎姊姊與范女原是情侶，分手後，范女頻對外放話稱對方不是，引起雙胞胎姊妹不滿，妹妹找上江男商量替姊姊出氣，江男即聯繫劉男及張男，計畫教訓范女。江男與雙胞胎否認教唆劉男行搶，劉男亦坦承行搶是臨時起意，得手的黃金墜鍊已至台北市銀樓變賣。

警詢後依強盜、傷害罪嫌送辦，劉、張2嫌經法院裁定羈押禁見，江男6萬交保，雙胞胎姊妹經少年法庭審理後責付家長帶回。