拉攏保守派 傳高市將參拜靖國

在與大陸關係緊張之際，日本小學館旗下周刊《News Post Seven》18日爆料，自民黨內支持首相高市早苗的議員之間流傳，高市正醞釀參拜靖國神社計畫，有可能在12月26日、也就是耶誕節後的這天閃電行動。高市另也在考慮明年1月解散國會，提前舉行大選，盼奪回自民黨失去的多數席位，擺脫少數執政困境。

靖國神社合祀二戰時期甲級戰犯，前往參拜都會引發大陸與韓國的抗議，但高市過去每年都參拜靖國，只是今年10月4日她當選自民黨總裁，決定不參加10月17日開始的靖國神社秋季祭典。高市的考量是當時美國總統川普將訪日，及將前往韓國出席亞太經合會（APEC）等因素。

如今與大陸、韓國兩國領袖的會談都已結束，而日本國會也即將休會，高市參拜靖國面臨的外交和政治限制將減少，且以現任首相之姿前往參拜，對保守派的政治號召將遠比她在國會中談「台灣有事」更高。

報導披露，高市參拜靖國最可能的「X Day」（執行日）是12月26日。高市的政治導師安倍晉三，當時就是在第二次執政滿一年的2013年12月26日，前往靖國神社參拜。另一可能日期是學前首相小泉純一郎任內（2004年時），選在元旦當天。

若高市屆時赴靖國神社，將是繼安倍後，暌違12年再有現任日相前往參拜。報導並指出，高市就任首相後雖暫時低調，但保守派支持者持續施壓，要求她實現「首相參拜」的競選承諾。

《News Post Seven》還報導說，高市目前的支持率很高，但她面臨國內外諸多挑戰，要領導少數政府並非易事，因此在自民黨內部，支持高市的議員正敦促她「盡早解散國會」。

自民黨參議員山田宏就呼籲，在明年1月國會例會召集時宣布解散國會。他說：「為了盡快奪回失去的多數席位，應解散國會並盡快舉行大選。執政聯盟的格局也已經改變，因此應該直接訴諸選民。」今年自民黨已和公明黨決裂，改與日本維新會結成聯合政權，但執政聯盟的席次還是未過半。

當然，高市若赴靖國神社參拜，可能遭質疑利用祭祀戰爭死難者來達到政治目的，也勢必會招致海外批評，而為了選舉激化保守派主張，還可能導致日本國內分裂。高市在實施其計畫時是否會考慮到這些風險，屆時對日本將是一個非常關鍵的時刻。