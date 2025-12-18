拉攏美國 土耳其退還俄羅斯S-400防空系統

相較於俄羅斯總統普丁，土耳其總統艾爾段（右）更願意拉攏的是美國總統川普（左） 圖：翻攝自土耳其總統府的Ｘ

[Newtalk新聞] 土耳其準備退還從俄羅斯購買的S-400防空系統，並索回購買這套防空系統所花費的數十億美元。《彭博社》（Bloomberg）指出，放棄這套俄羅斯軍事裝備可能會顯著改善土耳其與美國的關係，為美國解除對土耳其國防工業的制裁以及安卡拉獲得F-35戰機鋪平道路。

報導指出，土耳其近十年前從俄羅斯購買的S-400防空系統，這筆交易曾嚴重擾亂土耳其與美國及其他北約成員國的關係。當年土耳其購買這套系統時，正值其與北約盟國關係疏遠時期，這種疏遠始於歐巴馬（Barack Obama）擔任美國總統期間，並在2016年俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）通報土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）有人企圖對他發動政變後進一步加深。當時，土耳其也曾尋求購買美國製造的「愛國者」飛彈，但卻失敗告終。這種挫敗感也成為安卡拉轉向俄羅斯並購買S-400系統的理由之一。

《彭博社》引述知情人士，指出土耳其艾爾段上週在土庫曼斯坦會見俄羅斯總統普丁時，提出了S-400飛彈系統的問題。此前，兩國官員也曾就此進行類似討論。

報導指出，艾爾段此舉是在美國不斷加大施壓要求土耳其放棄這項俄羅斯先進技術後做出的。艾爾段9月在白宮會晤川普，雙方提到土耳其擁有俄製S-400飛彈系統以及希望重新加入F-35戰鬥機計畫的問題。美國總統的親密盟友、駐土耳其大使巴拉克（Tom Barrack）本月稍早表示，安卡拉方面已接近放棄S-400系統，並預測該問題可能在未來四到六個月內得到解決。

知情人士指出，放棄俄羅斯軍事裝備可能會顯著改善土耳其與美國的關係，從而為美國解除對土耳其國防工業的制裁以及安卡拉獲得F-35戰機鋪平道路。一位土耳其高級外交官近日表示，他預計制裁將於明年解除。

知情人士表示，土耳其希望其作為俄烏關係調解人的角色能促使莫斯科接受這項請求。

北約表示，如果土耳其將S-400與西方戰機搭配使用，俄羅斯可能會獲得關鍵情報。目前，安卡拉並未操作該系統。

土耳其擁有北約除美國外規模最大的軍隊，並經常被指責與莫斯科走得太近。艾爾段否認了這些指責，但他表示土耳其需要奉行平衡的外交政策。

他對俄羅斯及其烏克蘭戰爭的立場正是這一立場的體現。他拒絕制裁莫斯科，但限制了莫斯科透過博斯普魯斯海峽向黑海派遣軍艦的能力，並向基輔運送了武器。此外，艾爾段與川普和普丁都保持著密切的聯繫。

2019年，美國因土耳其採購S-400防空系統而踢出F-35計畫。隨後，華府於2020年引用《以製裁反擊美國敵人法案》（CAATSA），阻止土耳其國防工業取得敏感技術。

