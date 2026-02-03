拉法邊境關卡重啟 少量加薩病患撤離至埃及

隨著拉法(Rafah)邊境關卡的重啟，一小批需要醫療撤離的人員2日從加薩進入埃及。重啟拉法邊境關卡是以色列-哈瑪斯停火協議的重要一步，但基本上只是象徵性的。只有少數人被允許通行，而且沒有貨物能夠通關。

根據加薩衛生官員，約2萬名需要醫療照護的巴勒斯坦兒童與成年人，有望透過拉法關卡離開加薩。有數千名在加薩以外地區的巴勒斯坦人則希望進入加薩，返回家園。

自從2024年5月被以色列軍方佔領以來，拉法關卡一直處於關閉狀態。如果運作順暢，通關的旅客預計將隨著時間增加，以色列表示，他們與埃及將對出入境人員進行審查。

埃及國營衛星電視台「開羅新聞」(AlQahera News)報導指出，救護車在邊界等了數個小時才進入埃及。北西奈省省長證實，首例巴勒斯坦病患已經過境。

目前還不清楚是否有人被允許進入加薩。

在戰前，拉法是人們進出加薩的主要邊境關卡。加薩其他幾個邊境關卡都與以色列接壤。根據去年10月生效的停火協議，以色列軍方控制了拉法關卡與多數巴勒斯坦人居住地區之間的區域。

加薩2日持續發生暴力事件。加薩醫院官員表示，一艘以色列海軍船艦朝一處帳篷營地開火，導致一名巴勒斯坦3歲兒童喪命。以色列軍方表示正在調查這起事件。

埃及當局表示，埃及約150家醫院準備接收透過拉法關卡從加薩撤離的病患。但這個偏遠的邊境關卡距離開羅約6個小時的車程。埃及紅十字會表示，他們在邊境關卡的埃及一側準備了「安全空間」，以協助這些撤離人員。

根據世界衛生組織(WHO)，自戰爭爆發以來，超過1萬名病患從加薩撤離。但以色列佔領法拉關卡使得撤離速度緩慢，在佔領之後，每週平均只有17名病患被送離加薩。

自戰爭爆發以來，以色列禁止將病患送往被以色列佔領的約旦河西岸與東耶路薩冷的醫院，切斷了過去巴勒斯坦人獲得加薩無法提供的醫療服務的主要途徑。

聯合國官員2日呼籲其他國家接收更多來自加薩的病患，「讓所有人都獲得他們所需的治療」。

拉法邊境關卡將由歐盟邊境巡邏隊監管，並有少量巴勒斯坦人駐守。以色列與埃及過往都會審查過境申請。由於擔憂以色列可能利用拉法來將巴勒斯坦人驅逐出加薩，埃及一再表示，必須開放人們自由進出加薩。 (編輯:柳向華)