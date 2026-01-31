拉法開放前夕 以空襲加薩釀數十死

記者潘紀加、賴韋廷／綜合報導

以色列國防部「領土內政府活動協調局」（COGAT）宣布，預計1日重新開放加薩走廊和埃及之間的拉法過境點，允許部分巴勒斯坦民眾重返加薩；但以軍1月31日對加薩發動空襲，指哈瑪斯槍手活動違反停火協議，恐使停火進程受挫。

每日允200難民返鄉

《以色列時報》報導，COGAT指出，最快自2月1日起重啟加薩最南端拉法過境點，讓先前在以哈戰爭爆發後出逃的難民重返故鄉；預計每天以200人為限，根據埃及向以國國家安全局提供審查名單，並由歐盟代表團協助運用臉部辨識系統遠端監控，進行身分驗證和安全檢查作業，確保「恐怖分子」無法藉機混入人群。這也是自2024年5月以色列取得完全控制權之後，首度開放這個進出加薩地區的重要關隘。

廣告 廣告

根據COGAT數據，約有4.2萬巴勒斯坦人在戰爭期間出逃，絕大多數是赴埃及就醫或擁有雙重國籍，而加薩衛生部門則估計約有2萬名患者急需赴外地就醫。不過，以方官員強調，鑑於哈瑪斯在戰爭爆發前，曾利用該處運送武器裝備與走私農產品，因此以軍仍禁止從拉法進行物資運輸，僅限於克瑞沙洛等其他過境點進行檢查。

控哈瑪斯違約 停火再受挫

然而就在拉法開放前夕，以色列對加薩南部一處難民營展開近幾週以來最猛烈的空襲行動，造成27人喪生；亦有媒體報導至少30人死亡。以軍指出，本次空襲是為回應武裝分子在拉法透過地道活動，違反停火協議。

以色列對加薩南部汗尤尼斯一處難民營發動空襲，當地可見爆炸火光。（達志影像／歐新社）