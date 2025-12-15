拉瑞安工作室談新作《神諭 Divinity》規模將超越《柏德之門3》，也提醒這不是《神諭：原罪3》

拉瑞安工作室最新作《神諭 Divinity》在 TGA 遊戲大獎公開，比起任何前作都黑暗的表現方式令玩家相當關注，而官方在先前的公告就提及過，這並不是《神諭：原罪3》而是一個屬於自己的全新開始，是要比《柏德之門3》規模更大，更加廣闊、深刻和細膩。

《神諭 Divinity》將會如何表現本次的新作就令玩家討論不已，會是一直以來拉瑞安擅長的回合製遊戲，還是走向即時動作風格？遊戲美術展現也遠遠比工作室之前的作品更加黑暗血腥，並將故事帶回《神諭》設定的奇幻大陸里維隆（Rivellon），如果是全新的開始會是前傳媽或者是重啟？這些都只能等待更多資訊公開。

拉瑞安工作室前作《柏德之門3》獲得超過 1500 萬套佳績以及 2023 年金搖桿獎、遊戲大獎與Steam大獎的年度最佳遊戲，而期待度爆表的新預告自然就有更多的討論。