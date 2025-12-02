拉皮不再拉繃！醫界新技術掀起『自然臉革命』

第一段小標｜審美疲勞時代：「塑膠臉」正式退流行

「妳有沒有發現，現在走在街上，最吸睛的臉不再是緊繃發亮，而是自然會動會笑有韻味的臉。」這場從醫美診間延燒到社群的『自然臉革命』，正在改寫整個拉皮時代。

近幾年整形過頭的臉不再被羨慕，反而讓人害怕，被網友戲稱為「饅化臉」、「塑膠臉」——這些都是過去過多填充與過度拉皮整形/的時代遺留。

「美，不再是越緊越年輕，而是越自然越高級。」

隨著審美觀成熟，女性不再追求「變一個人」，而是「回到自己最好看的樣子」。這股「自然臉革命」讓醫學美容邁入新時代──從全面拉緊到分段向量筋膜拉提設計，只需3～4公分創口、隔天照樣上班。

（圖：現在流行的臉，不是整過的臉，而是讓人看不出整過的臉。）圖片來源極緻醫美診所

第二段小標｜「越早懂老化，越能留住年輕」：預防型拉提正夯

「有些人花了十年抗老，卻輸給別人提早兩年的決定。」

多數人以為「拉皮」是年長老化後的最後一招，但擁有20年以上整形外科資歷、15年以上拉皮經驗的羅國銓醫師指出：

「老化不是一夕發生，而是從筋膜、脂肪、皮膚層層鬆動開始。」

輕中度老化階段可先以電音波延緩鬆弛，再搭配分段式提拉，用最小介入達成最大自然修正。羅醫師強調這正是現代醫美的核心思維「預防型拉提」

第三段小標｜「自然審美」崛起：會笑的臉，才是真正的年輕

根據網路調查，現代女性最怕被說的，不再是「老」，而是「假」。

長期專研「向量拉皮」技術的羅國銓醫師指出，這股趨勢來自對「真實」的渴望：「自然不是不做，而是要懂得怎麼做。」

他強調，分段式向量拉皮的重點在「動態協調」——讓臉在笑時、講話時仍自然柔和、不假不僵。這正是讓人看起來「會笑、會動、會發光」的關鍵。

（圖：向量式分段拉皮，以鼻子為中心以顳側為向量方向）圖片來源極緻醫美診所

第四段小標｜精準分段向量設計：讓臉不再是一張平面圖

「過去的拉皮像在『拉布幕』，現在的拉皮更像『結構雕塑』。」

傳統拉皮講究「拼命往上拉」，但人的臉並非平面。羅國銓醫師指出，以鼻子為中軸、依向量分區設計，才是符合解剖邏輯的拉提方式。

分段式向量拉皮會依顳骨區設計1至3個創口，針對輕、中、重度鬆弛分別規劃，並在顳側發展出「顳側中臉拉皮」「顳側眼尾拉皮」，強化眉尾、眼尾與中臉支撐，改善嘴邊肉與下垂問題，而非傳統僅提眉或大範圍拉皮。

優勢可同時合併其他術式「自體脂肪重建」「複合式眼整形」一次到位，「不需要整張臉都動，只要動對方向。」

第五段小標｜整形外科醫師透露：比技術還關鍵的，是「時間點」

「有人40歲拉皮，看起來像30；有人60歲拉皮，逆齡成57歲」

同樣是一場拉皮手術，效果差異往往與「介入時間」有關。

在老化早期進行分段式拉提，深入筋膜層(SMAS)提拉緊實調整，能用較小的傷口與恢復期換取更長效的年輕狀態；等到組織鬆弛嚴重才處理，不僅修復難度提高，整體自然度也難以維持。

懂得把握時間、選擇合適醫師，才是讓「拉皮」回歸自然與信任的關鍵。

「一樣的錢，差在開始的早不早。」

（圖：近年來拉皮年求診年輕化、越早理解老化結構越能掌握青春密碼）圖片來源極緻醫美診所

『羅國銓 資深整形外科醫師 檔案』

現任 極緻醫美診所 整形外科醫師

新光吳火獅紀念醫院整形外科主治醫師

新光吳火獅紀念醫院整形外科總醫師

台灣整形外科專科醫師

