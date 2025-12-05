拉皮手術會讓臉走樣嗎？拉皮手術選什麼最自然？林靜芸揭挑選1關鍵

拉皮手術主要是透過外科方式，把鬆掉的皮膚和筋膜拉緊，再把多餘的皮去掉，讓臉或脖子看起來更緊實、更年輕。不過，很多人也會擔心做完拉皮後，臉會不會變得不自然、甚至變形。所以，挑對適合自己的拉皮方式就很重要。《優活健康網》特別摘錄整形外科名醫林靜芸所撰此文，分享怎麼選才能更自然。











我的父親喜歡日本女星若尾文子。她在60歲左右做了拉臉皮手術，父親慨歎她原有的神韻全不見了，父親一心期望我選擇治病救命的科別。民國67年，父親獲知我被發派到整形外科，失望之餘不忘告誡我：「不要隨便幫人拉臉。」事隔多年，隨著嬰兒潮步入中老年，指定拉臉手術的病人增加，我只好努力追求自然有效的作法。

雅雅78歲，最近來門診作例行性的保養，她的頭髮染成金褐色，綁成一條斜垂在肩頭的辮子，頭戴雅緻帽子，身穿合身洋裝，腳下是俐落的靴子，渾身宣示著年輕與朝氣。雅雅每星期三天去健身房重訓，經常跟我分享參加讀書會、合唱團、出國旅行的訊息，雅雅把自己打理得太美好了，我一再追問她抗老的秘訣是什麼呢？

雅雅說她被許多人問過這個問題，思考了許久，結論是她50歲就做了拉臉皮手術，70歲又做了一次，因為臉不顯老，所以反而有動力去維持身體、心靈與行為的年輕。雅雅說，她曾經設想，當年沒有整形，現在有一張78歲的臉，那她絕對沒有現在的活力。雅雅最後客氣地說，她一直很感謝我替她拉臉，幫助她維持年輕。





拉皮手術會讓臉走樣嗎？



美國梅約診所統計，曾作拉臉的人平均壽命較長，推測是拉臉的人社經地位較佳，有能力照顧身體並維持健康的生活。而依照雅雅的說法，是臉變年輕，身體、心靈、行為隨之跟著年輕；拉臉皮手術為她的身心帶來直接的提振效果。

至於許多人擔心拉臉皮使人的臉變樣，可能是：

不自然：包括表情僵硬，笑容或皺眉時缺乏自然動態。 皮膚過度緊繃：額頭或前耳皮膚過緊，法令紋、木偶紋卻很明顯。 五官比例失衡：拉提角度過大、鬢角消失；嘴角拉扯、側臉頰拉扯、眼尾過度上揚。 耳朵畸形：耳垂拉長、耳前疤痕。

簡單地說，不自然的拉臉看起來不像自然年輕，反而像被拉扯過的老臉。





拉皮手術選什麼最自然？



做拉臉皮手術如何才能自然呢？臉皮鬆弛雖然是「皮膚」的問題，皮膚的伸展性高，如果只繃緊皮膚，臉頰容易再度鬆弛，1970 年之後的拉臉強調淺層肌筋膜，張力放在筋膜，疤痕才不會明顯。

美國整外醫學會教授泰斗拿海（Foad Nahai）說，筋膜拉臉大約有25種方法，但可分為3類。美國的統計顯示：一、筋膜折疊占40%；二、筋膜剝離占35%；三、筋膜切除占22%。最近網路流行的筋膜拉提並不算真正的拉臉，技術上屬於小傷口或無傷口的處理，只適合初老族群；而熟齡族群則只能依靠手術拉臉。

前面講的3種方法：

筋膜折疊： 有填脂效果。

筋膜切除： 有瘦臉效果。這兩種手術都沒有剝離筋膜，可以靠近處理法令紋或木偶紋，提拉效果最好。另外，因為這兩種手術臉皮不會被筋膜限制，可以獨立處理，鬢角及髮線也不會變形。老化後消風的臉則可以加上補脂，效果最自然。

筋膜剝離：傳統用於臉頰瘦削的病人，筋膜移位則是用於側頰增加飽滿。不過，因為筋膜會往上、往旁固定於太陽穴，可能造成臉變寬、顴骨變高，不適合原本就寬臉或高顴骨的人。

拿海教授主張，沒有一種拉臉手術適合所有臉型，每位病人的每一側臉都應該個別化處理，才能得到自然的拉臉效果。

