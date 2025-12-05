拉皮手術會讓臉走樣嗎？拉皮手術選什麼最自然？林靜芸揭挑選1關鍵
拉皮手術主要是透過外科方式，把鬆掉的皮膚和筋膜拉緊，再把多餘的皮去掉，讓臉或脖子看起來更緊實、更年輕。不過，很多人也會擔心做完拉皮後，臉會不會變得不自然、甚至變形。所以，挑對適合自己的拉皮方式就很重要。《優活健康網》特別摘錄整形外科名醫林靜芸所撰此文，分享怎麼選才能更自然。
我的父親喜歡日本女星若尾文子。她在60歲左右做了拉臉皮手術，父親慨歎她原有的神韻全不見了，父親一心期望我選擇治病救命的科別。民國67年，父親獲知我被發派到整形外科，失望之餘不忘告誡我：「不要隨便幫人拉臉。」事隔多年，隨著嬰兒潮步入中老年，指定拉臉手術的病人增加，我只好努力追求自然有效的作法。
雅雅78歲，最近來門診作例行性的保養，她的頭髮染成金褐色，綁成一條斜垂在肩頭的辮子，頭戴雅緻帽子，身穿合身洋裝，腳下是俐落的靴子，渾身宣示著年輕與朝氣。雅雅每星期三天去健身房重訓，經常跟我分享參加讀書會、合唱團、出國旅行的訊息，雅雅把自己打理得太美好了，我一再追問她抗老的秘訣是什麼呢？
雅雅說她被許多人問過這個問題，思考了許久，結論是她50歲就做了拉臉皮手術，70歲又做了一次，因為臉不顯老，所以反而有動力去維持身體、心靈與行為的年輕。雅雅說，她曾經設想，當年沒有整形，現在有一張78歲的臉，那她絕對沒有現在的活力。雅雅最後客氣地說，她一直很感謝我替她拉臉，幫助她維持年輕。
拉皮手術會讓臉走樣嗎？
美國梅約診所統計，曾作拉臉的人平均壽命較長，推測是拉臉的人社經地位較佳，有能力照顧身體並維持健康的生活。而依照雅雅的說法，是臉變年輕，身體、心靈、行為隨之跟著年輕；拉臉皮手術為她的身心帶來直接的提振效果。
至於許多人擔心拉臉皮使人的臉變樣，可能是：
不自然：包括表情僵硬，笑容或皺眉時缺乏自然動態。
皮膚過度緊繃：額頭或前耳皮膚過緊，法令紋、木偶紋卻很明顯。
五官比例失衡：拉提角度過大、鬢角消失；嘴角拉扯、側臉頰拉扯、眼尾過度上揚。
耳朵畸形：耳垂拉長、耳前疤痕。
簡單地說，不自然的拉臉看起來不像自然年輕，反而像被拉扯過的老臉。
拉皮手術選什麼最自然？
做拉臉皮手術如何才能自然呢？臉皮鬆弛雖然是「皮膚」的問題，皮膚的伸展性高，如果只繃緊皮膚，臉頰容易再度鬆弛，1970 年之後的拉臉強調淺層肌筋膜，張力放在筋膜，疤痕才不會明顯。
美國整外醫學會教授泰斗拿海（Foad Nahai）說，筋膜拉臉大約有25種方法，但可分為3類。美國的統計顯示：一、筋膜折疊占40%；二、筋膜剝離占35%；三、筋膜切除占22%。最近網路流行的筋膜拉提並不算真正的拉臉，技術上屬於小傷口或無傷口的處理，只適合初老族群；而熟齡族群則只能依靠手術拉臉。
前面講的3種方法：
筋膜折疊：有填脂效果。
筋膜切除：有瘦臉效果。這兩種手術都沒有剝離筋膜，可以靠近處理法令紋或木偶紋，提拉效果最好。另外，因為這兩種手術臉皮不會被筋膜限制，可以獨立處理，鬢角及髮線也不會變形。老化後消風的臉則可以加上補脂，效果最自然。
筋膜剝離：傳統用於臉頰瘦削的病人，筋膜移位則是用於側頰增加飽滿。不過，因為筋膜會往上、往旁固定於太陽穴，可能造成臉變寬、顴骨變高，不適合原本就寬臉或高顴骨的人。
拿海教授主張，沒有一種拉臉手術適合所有臉型，每位病人的每一側臉都應該個別化處理，才能得到自然的拉臉效果。
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
挖耳屎還在用棉花棒？林靜芸揭正確除耳垢：用「濕紙巾」輕擦這部位
保養品是永續大敵？林靜芸盤點「減塑4方法」：愛美的同時也愛地球
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為拉皮手術會讓臉走樣嗎？拉皮手術選什麼最自然？林靜芸揭挑選1關鍵
其他人也在看
「台灣人汗味太重？」掀論戰！醫揭「止汗」不止「患」隱憂！
【健康醫療網／記者陳靖安報導】近日一篇新聞報導掀起熱烈討論，一名網友與韓國同事閒聊時得知對方對台灣公眾場合的「汗味」印象深刻，甚至直言「台灣男生汗味太重，根本臭到無法逛街」，消息曝光後，許多網友紛紛留言表示：「體味管理應列入國民義務教育」、「香水掩不了汗味」，「一罐止汗劑才200塊，為什麼不願意用？」，但也有人認為「止汗劑沒用、還會刺激皮膚」、「擦多了反而會過敏」，討論區瞬間陷入兩派論戰。 「汗」事連連？長期使用止汗劑恐成皮膚隱憂！ 臺大醫院雲林分院虎尾院區醫學美容中心皮膚科邱泰翔醫師指出，多數人並非不在意體味，而是不知道該如何正確處理。市售止汗劑的主要成分多為鋁鹽類化合物或抗菌劑，雖能暫時封閉汗腺、減少出汗量，但效果僅維持數小時。若長期或大量使用，可能導致毛孔阻塞、毛囊發炎，甚至引起紅腫、刺痛與灼熱感。除此之外，止汗劑僅能短暫抑制汗水與氣味，無法真正解決異味的根源。 邱泰翔醫師說明，異味主要來自頂漿腺分泌物經細菌分解後產生的特殊氣味，與體質及遺傳密切相關。許多人誤以為「香氣＝乾淨」，過度依賴止汗劑或香氛產品，反而讓皮膚長期處於刺激與負擔之中。相較韓國近年興起「自然無痕」趨勢，強調從肌健康醫療網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
秋冬「烏龍奶杏嫩唇色」太美！自然感嫩唇色超百搭、這款韓系平價唇膏必收！
秋冬必收的「烏龍奶杏嫩唇色」正夯！介於奶茶與裸杏之間的柔霧色調，溫柔中帶點高級感，不挑膚色、日常又顯氣質。這類色號通常融合奶咖、杏桃與微玫瑰調，能自然提亮氣色，同時展現秋冬氛圍感。無論是上班、約會或日常妝，都能輕鬆駕馭。以下精選多款「烏龍奶杏」唇膏推薦，從質地到顏色實擦一應俱全，幫你找到最襯膚的溫柔唇色。BEAUTY美人圈 ・ 1 天前 ・ 發起對話
吃到、擦到蘇丹紅怎麼辦？營養師推薦8大「清道夫食物」代謝蘇丹紅
台灣食藥署近日驗出化妝品含禁用蘇丹紅（蘇丹色素4號）的重大事件，問題原料流入14家業者，產品已全數下架停售。為什麼擦在臉上的化妝品，會被吸進身體裡？皮膚接觸到蘇丹紅會怎樣？毒素怎麼排出體外？ 為健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不只變年輕！提眉手術無年齡限制 依不同需求訂製療程
楊菘宇醫師說明，提眉手術的關鍵在於找到問題的根源。對年長者來說，額頭鬆弛、眉毛下垂等狀況，都是影響眼皮外觀的重要因素，因此，單靠割雙眼皮是無法徹底改善外觀；但對於年輕人來說，只需要拉開眉眼之間的距離，讓眼睛看起來更有精神。NOW健康 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
黑五、雙12折扣超殺！2025秋冬粉底天花板TOP7出列：ROSÉ愛用粉底超甜價、韓妞最愛氣墊粉餅限時優惠|揪愛Mei推好物
氣溫一降，肌膚就開始鬧脾氣，T字出油、兩頰乾巴巴、底妝浮粉又卡紋…秋冬的粉底挑選重點不只是遮瑕或持久，而是要滋潤、服貼、抗乾裂，才能讓妝感像第二層肌膚一樣自然光亮！就讓超懂買的「揪愛Mei」幫妳分類肌膚類型與季節痛點，趁著年末黑五、雙12的優惠折扣，選出屬於自己的秋冬粉底SOULMATE～Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
秋老虎發威頭皮拉警報！專家揭露錯誤清潔習慣：熱水洗頭恐越洗越油
近期「秋老虎」氣候發威，忽冷忽熱的劇烈溫差不僅增加穿搭難度，更頻繁引發頭皮健康危機。連鎖美髮品牌曼都髮型指出，近期因頭皮出油、異味、皮屑與落髮問題求診的民眾顯著增加。業者分析，換季頭皮問題除了氣候因素，更多來自民眾錯誤的清潔習慣。為此，曼都提出「分況養護」對策，並宣布攜手再生醫學企業向榮生技，引進高科技「外泌體」養護服務，盼以再生醫學技術解決落髮困擾。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
抹去乾燥粗糙！身體肌膚的溫柔護理，交給THREE、黛珂、英草社
隨著季節變化，是否也感覺全身肌膚變得容易乾燥敏感起來呢？和臉部相同，身體也需要滋養呵護！THREE、黛珂、英草社，給足肌膚深度保養安全感！造咖 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
BLACKPINK師妹團MEOVV降臨高雄！「人間小貓咪」Ella妝容解析，4招畫出撩人貓系電眼
Ella「貓系惡女顏」彩妝 4 大重點解析：上揚眼線 + 開眼頭，拉長眼型Ella妝容的最大亮點就在於那雙細長的貓眼。重點：眼線不是無辜的下垂，而是在眼尾處大膽地「向上平拉」，製造出一種銳利、自信的氣勢。細節：同時會強調「開眼頭」的線條，用眼線筆尖勾勒內眼角，讓眼型更...styletc ・ 2 小時前 ・ 發起對話
日本女生最愛的美容油TOP 3！ALBION黃金油被封「殿堂級萬用油」、LOA這款一登台狂賣2萬瓶、SABON光萃油升級成超人氣保濕神器！
ALBION｜殿堂級「黃金植萃全效精華油」再進化，質地更輕、亮度更高ALBION的黃金油長年在日本有著「殿堂級萬用美容油」的封號，今年升級後討論度更是爆衝！新版質地比以往更透亮、更親膚，擦上去像是把一層光灑在臉上，完全不挑膚質，乾肌能補水救急，油肌用起來也不會悶！升...styletc ・ 1 天前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 40
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 92
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 3 小時前 ・ 21
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 60
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 10
獨家／華碩資安事件延燒 駭客公布7竊密檔案驚見聯發科驅動程式資料夾
民視新聞／蘇恩民報導華碩集團前天驚傳駭客攻擊，知名勒索集團Everest在暗網公告取得1TB資料且「包含相機原始碼」，震驚科技業，前天深夜11點回應期限屆滿，Everest 隨即釋出7張截圖，證明竊密內容除了相機原始碼，還包括內部修補程式、測試工具、除錯日誌等多項機敏檔案，甚至秀出含有高通晶片修補軟體、聯發科驅動程式碼、虹軟科技的資料，顯示華碩應未支付贖金，而這起重大資案事件，是否隨著供應鏈延燒其他重量級跨國企業？聯發科、高通的商業機密是否外洩？全球科技界都高度關注。民視財經網 ・ 4 小時前 ・ 6
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 94
印航737飛機「離奇消失」13年 竟在1處找到了！
國際中心／王靖慈報導印度航空一架波音737居然在公司內部失蹤了整整13年，這架飛機停飛後就被航空公司忘了它的存在。在近日這架飛機終於被發現，更誇張的是，印度航空還未此默默付了12萬美元（約新台幣376萬元）的停放費，消息曝光後，引發國際媒體關注。民視 ・ 1 天前 ・ 14
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16