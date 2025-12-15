「拉眼角」歧視風波延燒！新科芬蘭小姐遭拔冠 右翼政黨議員模仿力挺
[Newtalk新聞] 剛於今年九月加冕的「芬蘭小姐」莎拉·札法切（Sarah Dzafce），日前在個人社群平台發布一張「用手指將雙眼拉成狹長形」的照片，並配上「我們去吃中餐吧」的文字，遭到全球輿論嚴厲譴責，但芬蘭右翼政黨議員則群起力挺扎法切，紛紛拍出相同照片聲援。這個「拉眼角」手勢被國際普遍視為對亞洲人帶有歧視意味的種族主義行為。
據《德國之聲》報導指出，儘管札法切最初辯稱自己是因「嚴重頭痛」揉太陽穴、拉伸眼睛，但這番解釋未能平息眾怒。芬蘭小姐選美組織日前宣布，正式撤銷札法切的「芬蘭小姐」頭銜。札法切隨後在記者會上公開道歉：「首先，我要向所有被我冒犯和傷害過的人，致以最誠摯的道歉，特別是給亞裔社群造成的傷害。」她表示將以辭去頭銜的行為，表明「種族主義是不可接受的」。
《芬蘭廣播公司》指出，札法切的道歉並未具體說明是為哪項行為道歉，許多網民因此認為她的道歉不夠真誠，只是為造成的傷害道歉，而非為行為本身道歉。
原以為事件會隨著頭銜被撤銷而落幕，然而被普遍視為右翼民粹主義政黨的芬蘭人黨（Finns Party），多名議員公開採取行動力挺札法切，甚至直接挑戰社會對種族歧視的界線。芬蘭人黨議員尤霍·埃羅拉（Juho Eerola）、凱莎·加雷德烏（Kaisa Garedew），以及歐洲議會議員塞巴斯蒂安·廷基嫩（Sebastian Tynkkynen）等人，竟紛紛在社群媒體上傳自己做出「拉眼角」手勢的照片或影片，稱這是為了聲援札法切。
埃羅拉更一度在臉書將此圖設為頭像，並配文「我是 Sarah」。他雖對照片被解讀為種族主義表示遺憾和歉意，但他強調自己批評的目標是選美機構撤銷頭銜的決定，而不是在嘲弄亞洲人。
芬蘭人黨議員的模仿行為，立即在芬蘭各政黨和公眾輿論中引發批評。芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）所屬的國家聯合黨（NCP）內部也出現譴責聲浪。瑞典族人民黨主席、教育部長阿德勒克魯茨（Anders Adlercreutz）直言這行為「是不負責任、幼稚和愚蠢的，顯然會冒犯他人」。國家聯合黨議會黨團副主席考馬（Pia Kauma）則指出：「如果一名議員的行為可能被解讀為種族主義，那這種影響很容易擴散開來。必須從一開始就加以制止。」
考馬更向芬蘭《晚報》（Iltalehti）表示，執政聯盟各黨議會黨團領袖「很可能」將在明（16）日的會議上討論此事，並強調有必要重新討論「遊戲規則」，所有執政黨都曾承諾遵守政府關於反對種族主義的聯合聲明。
不過，芬蘭人黨魁、財政部長麗卡·普拉（Riikka Purra）公開為涉事議員辯護，認為這是在為札法切遭受的不公發聲，同時也是在表明當前關於此類話題的討論「非常荒謬」。
