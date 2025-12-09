拉羅馬那慈濟小學 一周一日無肉日

在多明尼加的拉羅馬那慈濟小學，社區近六百戶家庭，在慈濟志工陪伴下，不僅領取到愛心糧食包，更響應「一周一日無肉日」的倡議。當地志工與民眾齊心祈禱、發願茹素護生。

在拉羅馬那慈濟小學，近六百份糧食包整齊排放，等待與社區居民結緣。居民依序入座，氛圍溫馨又莊嚴，曾到台灣受證的慈濟志工分享，因為竹筒歲月累積的點滴愛心，幫助世界上許多貧困的人。

慈濟志工 瑪麗亞：「今天拉羅馬那的你們，能得到這分幫助， 也因有其他的人捐出愛心。」

慈濟志工不忘宣導「一周一日無肉日」。

志工 布萊得尼：「上人告訴我們 天下眾生平等，都只是想和平的活著，我們沒有權利奪走其他動物的生命。」

眾人誠摯發願。能有這麼強的向心力，是在地志工多年的耕耘。因為拉羅馬那過去是「垃圾山社區」，當地不少家庭依賴在垃圾堆中撿拾可用的物品維生，定期的食物發放，幫助居民改善生活。

居民：「謝謝您們提供的幫助，我們真的很需要。」

環保志工 阿爾達西亞：「我很高興參與慈濟的活動，因為透過慈濟的行動，可以幫助需要的人，這是上人希望我們做的。」

實業家 楊瑪斯：「淨化了很多人的心靈，讓大家有一種向善，然後的話 ，團結 相互幫助的那種心態，也希望能更多地幫助，或者參與到這些志業當中。」

每一次活動，都帶動更多本土志工承擔，凝聚了社區居民的感情。

