拉羅馬那慈濟小學 蘋果傳遞耶誕祝福

耶誕節對西方國家來說，是非常重要的日子，最應景的食物之一就是「蘋果」。多明尼加慈濟人，每年會在這個佳節，發給拉羅馬那慈濟小學孩子，每人一個蘋果。志工群當中，有兩位就是慈濟小學的校友，孩子們收到蘋果的快樂，他們可以明顯體會。

看著孩子們如此興奮，回到教室，伊斯特說了自己的小秘密。

志工 伊斯特：「我以前也是一樣超級高興，因為要領到蘋果。」

志工 伊斯特：「我非常的開心，因為我小的時候，也是從慈濟人手中領到蘋果，這些孩子們也是超級高興，剛才我跟他們互動過程中，我有感受到那分歡樂。」

廣告 廣告

伊斯特和露西，都是拉羅馬那慈濟小學校友，露西的小孩也是從這裡畢業。

志工 露西：「身為一個母親，我非常感謝慈濟，為這個學校的付出，今天我可以穿上制服，也盡一點自己的力量，真的感到非常榮幸。」

小學部將近900位學生，志工一個一個送到手上。

拉羅馬那慈濟小學校長 Maria：「慈濟人送來的蘋果，象徵著愛，也象徵著仁慈。」

今年才開始的慈濟中學，國高中四百多位學生，收到這個耶誕禮物，也萬分地雀躍。

拉羅馬那慈濟中學生：「謝謝慈濟給我們這個蘋果，真的是太幸福了。」

更多 大愛新聞 報導：

多明尼加復育珊瑚 守護海岸海底生態

拉羅馬那慈濟小學 一周一日無肉日

