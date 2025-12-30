拉美戰雲密布！川普鬆口打委內瑞拉 疑CIA動手打擊

美國再度開炸委內瑞拉運毒船。（圖／達志影像路透社）

現在不只台海周邊緊張，南美洲也戰雲密布。美國總統川普證實，已經對委內瑞拉陸地進行攻擊，這次目標是委內瑞拉一處碼頭，因為當地有大量毒品，被裝運上船。CNN獨家披露，這次的攻擊行動，是由美國中情局CIA執行任務，是動用無人機進行轟炸，但沒有人員傷亡。

美國再度開炸委內瑞拉運毒船。（圖／達志影像路透社）

川普在公開場合表示，美軍已炸毀委內瑞拉碼頭區，那是當地毒販裝運毒品上船的執行區域，現在「已經不存在了」。當被問及是由美軍還是CIA發起的行動時，川普回應道：「我知道是誰做的，但我不想說。」CNN主播Kaitlan Collins指出，這次從攻擊海上船隻轉向攻擊陸地目標，標誌著情勢的重大升級。CNN獨家報導透露，CIA以無人機攻擊了委內瑞拉海岸一處偏僻的碼頭，因美國政府認定委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」將該處作為裝運毒品的據點。據報導，CIA襲擊時碼頭上無人，因此沒有造成人員傷亡。

廣告 廣告

事實上，川普本月初就曾暗示很快要在委內瑞拉本土展開地面行動，他表示：「我們也將開始在陸地上展開行動，在陸地上容易得多。我們掌握了他們的運輸路線，我們認為他們正在建造吩坦尼或古柯鹼的加工廠。」隨著川普親口證實美方已採取行動，社群平台開始流傳疑似遇襲位置陷入火海的影片，不過當地工廠已主動闢謠，表示火災與無人機攻擊無關。

美國民主黨籍參議員Chris Coons對此表示震驚，他認為川普總統向納坦雅胡總理炫耀這種秘密行動實在不妥，這樣處理高度敏感機密資訊的方式令人擔憂。除了川普本人外，包括白宮與委內瑞拉政府，對於美國疑似攻擊委內瑞拉本土的事件都避而不談。

與此同時，美國對委內瑞拉的施壓行動仍在持續。五角大廈宣布在東太平洋發射飛彈，擊中另一艘運毒船，並在打擊行動後一小時公布了影片，這起行動造成兩人死亡。根據川普政府公布的數據，這類打擊行動自9月初以來已達30起，至少造成107人死亡。除了打擊運毒船，美軍在加勒比海地區的部署也越來越多，包括C-130J超級大力士軍用運輸機集結波多黎各，以及MQ-9「死神」無人機的出現。

紐約時報駐白宮記者David Sanger指出，川普至今從未正式向全國闡明為什麼要採取這項已造成100多人喪命的行動，是單純報復黑幫成員被丟包至美國，還是為了攔截毒品，或是透過掐斷石油收入來推翻馬杜洛政權。面對局勢升級，委內瑞拉總統馬杜洛在一場國軍活動上稱讚軍隊所向披靡，並獲贈一把狙擊步槍。然而，外媒也觀察到馬杜洛經常以幽默方式化解與美國的緊張情緒，甚至以歌聲向美國人民傳達「不要戰爭，耶誕快樂」的訊息，顯示委內瑞拉仍希望創造和平對話機會，避免走向全面開戰。

更多 TVBS 報導

美五度打擊委內瑞拉船隻 川普自曝授權CIA「秘密行動」

極限施壓！ 下令封鎖油船進出委內瑞拉 川普又喊「錢還來」

女兒代領諾貝爾和平獎後 馬查多凌晨現身奧斯陸！

美軍加派驅逐艦赴拉美水域！ 委內瑞拉5600新兵宣誓入伍

