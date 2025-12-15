拉美政局向右轉！極右派卡斯特當選智利總統 矢言鐵腕驅逐非法移民、派兵剿滅犯罪

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

南美洲國家政局向右轉再加一！智利總統大選於當地時間14日完成開票，由智利共和黨（PRCh）候選人、立場偏極右的卡斯特（José Antonio Kast）勝出。他在選戰中主打嚴格管控移民與鐵腕打擊犯罪，成功吸引選民支持，也讓智利政權在2022年後，再度回到右派陣營。

智利總統當選人卡斯特矢言以鐵腕手段打擊非法移民與犯罪問題，（圖／卡斯特臉書）

根據《路透社》報導，卡斯特以約58.3%的得票率，擊敗左翼政黨聯盟、智利共產黨候選人哈拉（Jeannette Jara）的41.7%，終結連續4年的左翼執政。哈拉在結果出爐後承認敗選，並致電向卡斯特表達祝賀，隨後也在社群平台發文表示，未來仍將持續為社會正義發聲。

本次大選是卡斯特第三度角逐智利總統。他曾於2017年與2021年參選，但因政治立場較為強硬，分別在初選與決選中落敗。今年選戰期間，卡斯特聚焦智利近年面臨的非法移民與治安惡化問題，提出興建邊境圍牆、全面驅逐非法移民，以及在高犯罪率地區部署軍隊等強硬政見，成功獲得對治安與移民問題不滿的選民認同。

近年中南美洲多國政局出現右派抬頭趨勢。除智利外，厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）、薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）與阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）皆屬右派或自由市場取向政權；今年11月就任的玻利維亞總統佩雷拉（Rodrigo Paz Pereira）立場也由左翼轉向中間。分析指出，隨著治安、通膨與移民議題升溫，可見右派勢力正逐漸在拉美地區抬頭。

