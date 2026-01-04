美國總統川普終於對委內瑞拉出手了！幾個月來加勒比海早已戰雲密布，戰鼓頻傳。大家心裡有數，美國出手已不是「會不會」的問題，而是「什麼時候」。

3日半夜美國終於出手了，對委國軍事設施、港口等多個目標發動空襲，三角洲特種部隊趁亂攻進總統官邸，將剛驚醒的馬杜洛夫婦強從床上拉下，押上飛機送紐約受審。電光石火的行動又快又準。將一國現任總統這樣粗暴逮捕，看得人目瞪口呆，浮現在腦海裡的只有「門羅主義」、「炮艦外交」幾個大字。

川普用行動告訴世界，拉丁美洲還是美國的天下。歐巴馬曾宣布門羅主義已經結束，川普告訴你並沒有。中國大陸近年透過一帶一路在拉丁美洲的布局，至少在川普時代會受挫撞牆。

川普的軍事行動合不合法？這是很多人的質疑。各國對美國這次軍事行動的反應也一再強調要符合國際法。但國際法碰到強權的國際政治是沒有用的。

川普團隊正在找一個發動攻擊的理由，為行動合法化。雖然理由變來變去，也都有破綻，但又如何？馬杜洛夫婦已在牢裡了。1989年美國攻打巴拿馬，逮捕巴拿馬總統諾瑞加。諾瑞加在美國出庭受審時（一樣，美國指控他毒品走私），堅持穿軍服不穿囚服。理由是你逮捕我，我認了，但我是戰俘，不是你的囚犯。小國的抗議大概也只能做到這裡了。

馬杜洛跟美國的緊張關係持續多年。川普1.0時，曾想支持國會議長瓜伊多對抗馬杜洛，結果失敗。拜登政府時俄烏戰爭爆發，石油供給吃緊。美國想解除對委內瑞拉的經濟制裁，讓委國石油重新回到市場，所以跟馬杜洛談判，美國先解除制裁，交換委國次年舉行選舉。馬杜洛一口答應，但等到選舉結果出來，他又不認帳了。竊取選舉結果的作法，讓他失去許多拉美國家的支持，這是一個失策。

川普2.0上任後見拜登的懷柔政策無效，加上古巴裔的國務卿盧比歐對拉美左派政權的強硬態度，以及拉美的整個政治氛圍向右轉，美國對拉美的政策就日漸強硬。去年11月底，川普曾對馬杜洛勸降，願給他1周自行下台離開委國，並保他安全。馬杜洛提出很多附帶條件，川普大怒，說你憑什麼跟我談條件？電話一摔，談判就破裂了。

到了今年1月1日馬杜洛還想跟美國談判，說願意幫美國掃毒，美國已經不理他了。其實馬杜洛也明白，掃毒只是美國軍事行動的理由之一，鞏固美國在西半球的霸權、掌握委內瑞拉的石油才是更重要的目的。

軍事行動後，川普在記者會上說要重建委國石油產業，並且要由美國來經營委內瑞拉。這就有點意思了。因為「建國」是新保守主義一派的主張，跟MAGA一派理念不同，川普陣營這兩派會分裂嗎？何況委內瑞拉軍方以及原來反馬杜洛的勢力還在，美國最終能介入到什麼程度？

中、俄是委內瑞拉的盟友，但除了發言譴責之外，還會有什麼後續動作？馬杜洛一垮，靠委內瑞拉石油支撐的古巴還能撐多久？這些都很值得繼續觀察。（作者為東吳大學政治系教授）