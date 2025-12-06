拉脫維亞性別比失衡 女性被迫租「計時老公」60分鐘到府修漏水

拉脫維亞的女人們平均人數、壽命、教育程度都比男人們領先數倍，當地甚至誕生「計時老公」這種新興行業。示意圖。取自PIXABAY



位於波羅的海東岸的拉脫維亞（Latvia）近年受到性別比例嚴重失衡影響，女性人口比男性多出15.5%，是歐盟平均3倍以上，在65歲以上族群更出現「女性是男性2倍」差距。男性稀少使當地面臨嚴重缺工，不少單身女性因沒人可協助家務，乾脆以付費方式請「計時老公」（Husband for an hour）到府修水管、組家具或搬重物。

綜合《紐約郵報》、《太陽報》報導，拉脫維亞女性普遍教育程度較高、健康狀況更佳、壽命更長，使男女比例從30歲到40歲之間就開始出現斷層。

有社會學家指出，當地同齡層男性死亡率為女性的3倍，主因來自車禍、酗酒及職場意外風險皆遠高於女性；男性自殺率也為女性的4倍，使人口差距逐年擴大，女性平均壽命更比男性長11年，為歐盟中差距最大的國家。

29歲的單身女子達尼亞（Dania）受訪時形容自己身處「女性海洋」，「我的同事有98%都是女性，雖然習慣了，但真的希望能多點男性聊天。」她的朋友贊妮（Zane）也無奈表示，身邊許多女性朋友乾脆出國尋找伴侶。

在男性匱乏的背景下，當地甚至出現「計時老公」這樣的新興職業，只要支付數歐元，就能請到專業技工協助修理漏水、掛電視、組裝家具或粉刷牆面，有人宣稱提供「有一雙黃金之手」的技工，每週七天於全國服務；還有人標榜「60分鐘內抵達」，宛如家務界的Uber。

報導指出，這項服務不僅填補單身女性生活中的實際需求，也反映女性面對伴侶選擇的現實困難。當地女人甚至認為，拉脫維亞「最聰明的女性是單身的、最漂亮的女性也是單身的」，因為她們希望找到門當戶對的伴侶，寧缺勿濫；但對男性而言，因為選擇眾多，並不認為必須付出同等努力，導致婚配市場更為失衡。

歐盟統計局資料顯示，拉脫維亞目前的中位年齡為44.1歲，粗死亡率每千人達14.9，而全國自殺者中超過80%為男性，使得「男人荒」成為社會結構問題。性別不平衡不但衝擊勞動市場，也形塑出「計時老公」這類依賴度極高的產業，成為現代拉脫維亞女性生活中離奇卻務實的解方。

