拉脫維亞新攔截無人機 AI自主操作守護東歐防線

標靶機起飛，宛如飛彈一般在空中移動，隨後「烈焰」攔截無人機也飛上空中，準備前往阻攔鏢靶機。這是拉脫維亞與國防科技公司Origin Robotics，合作開發的新型攔截無人機，未來2、3個月內，這些無人機將成為自主捍衛東歐防線的重要角色。

目前拉脫維亞這幾個月，已經對新型無人機進行了實彈測試。這款無人機由AI人工智慧驅動，具有自主操作能力不需人為控制，而無人機的重量非常輕巧，可以由士兵單獨攜帶，並且在不到10分鐘內完成部署，從經濟效益上來看，成本比攻擊目標還要低。

Origin Robotics聯合創辦人兼執行長基普爾斯說明，「攔截無人機會利用雷達資訊在空中尋找目標，當它追上目標後會要求操作人員確認攔截，從那時開始系統將會自主追上目標，並在目標附近引爆彈頭，或對目標的動力進行攻擊。」

隨著俄烏戰爭持續發展，過去幾週，歐洲許多國家遭到無人機或飛行物體侵入、騷擾，包括在比利時一個軍事基地、哥本哈根和慕尼黑的機場。4日晚間，比利時的布魯塞爾機場發現無人機而關閉，導致空中交通大亂。

在俄烏的前線戰事上，烏克蘭的東部防線也因為缺乏士兵，面臨遭到攻破的危機。

俄羅斯國防部甚至在5日，對駐守東部重鎮波克羅夫斯克、庫皮揚斯克烏克蘭軍隊，發出最後通牒，顯示戰況不如烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說的樂觀。

美國外交政策研究所資深研究員羅伯里認為，「在過去1至2週裡，俄羅斯在城內集結了越來越多兵力，所以拿下波克羅夫斯克對俄羅斯來說，將會代表非常重要的資訊戰與實際作戰上的成功。」

愛沙尼亞外交部長5日呼籲中國，停止對俄國在戰爭上的經濟支援，加入歐美對俄國的經濟制裁，讓俄國能停止戰爭。另外，日本首相高市早苗則是在5日晚間，與澤倫斯基電話會談了30分鐘，再次強調立場不變，並考慮援助烏國重建家園。





