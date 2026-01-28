拉脫維亞：俄長期威脅升高 恐干預今年國會選舉

（中央社記者游堯茹維爾紐斯28日專電）拉脫維亞國家安全機構憲法保護局26日公布2025年度報告非機密部分，指出俄羅斯對拉脫維亞及北約（NATO）的安全威脅仍維持在高點，並警告莫斯科可能試圖影響今年秋季舉行的拉脫維亞國會選舉。

拉脫維亞公共媒體（LSM）日前報導，拉脫維亞憲法保護局（Constitution Protection Bureau）報告指出，近年來俄羅斯將西方視為對其政權構成「生存威脅」的認知不斷加深，並自認已與西方進入直接對抗。這種對抗不僅限於烏克蘭戰場，也延伸至全球層面及意識形態領域。

報告顯示，俄羅斯正日益利用國際法律機制，在國際層面抹黑拉脫維亞，並施加長期壓力，迫使其改變對俄羅斯及俄語族群的政策。報告也預測，俄羅斯未來可能以歧視俄語族群為由，將拉脫維亞及其他國家訴諸國際司法機構。

在軍事層面，憲法保護局評估俄羅斯仍將對歐洲國家及北大西洋公約組織構成重大威脅。憲法保護局警告，俄羅斯對拉脫維亞的看法，正逐漸接近其在俄烏戰爭爆發前對烏克蘭的態度。雖然目前尚未出現直接軍事威脅，但多項跡象顯示，俄羅斯可能正進行長期規劃。

報告指出，俄羅斯官方敘事經常將拉脫維亞描繪為仇俄國家、壓迫俄語族群，並指控其為納粹國家、英國與美國的傀儡，以及失敗國家。憲法保護局表示，俄羅斯在戰前也曾對烏克蘭散布類似論述，現在則將相同敘事延伸至波羅的海3國。

LSM報導，憲法保護局局長茲維德里斯（Egils Zviedris）表示，去年評估顯示，在特定條件下，俄羅斯對北約的軍事威脅可能於5年內顯著升高，近期部分專家甚至將時間預期縮短至2-3年。他指出，情勢已出現變化，威脅程度上升，但由於涉及多項不確定因素，憲法保護局不再設特定時間框架。

茲維德里斯同時警告，俄羅斯可能透過資訊操作干預今年拉脫維亞國會選舉，並呼籲民眾在接收與分享資訊時保持警覺，避免落入假訊息與情緒操弄的陷阱。

此外，憲法保護局也指出，俄羅斯在資訊戰中愈來愈頻繁使用人工智慧（AI），以生成更貼近目標受眾、易於理解的內容，並降低多語言內容製作與跨國散布的成本。

拉脫維亞共有3個國家安全機構，除憲法保護局外，另包括國家安全局（State Security Service）及國防情報與安全局（Defense Intelligence and Security Service）。憲法保護局主要負責情報與反情報工作、官方機密保護，並確保北約與歐盟機密資訊在公共機構中的安全。（編輯：田瑞華）1150128