拉近城鄉建設差距 彰化縣府在埤頭鄉啟用「樂米公園」

拉近城鄉建設差距！彰化縣府在「埤頭鄉」啟用「樂米公園」，增加休閒遊憩新亮點。（圖：李河錫攝）

彰化縣政府為彌平城鄉建設差距，積極推動「一鄉鎮、一特色公園」；選定在生產良質米聞名的埤頭鄉，耗資1,200萬，打造一處佔地廣達500坪，施設有親子玩樂、老年長輩可以健身等各項運動設施的「樂米公園」，為地方增添一處結合文化與休閒功能的遊憩新亮點。

各地城鄉建設差距大，常是被地方民眾詬病的縣市政府施政不均的現象；彰化縣政府，為彌平城鄉建設的差距，特別由縣府城觀處和各鄉鎮市公所相合作，推動「一鄉鎮、一特色公園」計畫，繼田尾怡心園、伸港嬉濱海豚公園以及田中熊趣米公園之後，近期也在埤頭鄉，打造一處佔地廣達500坪，以地方「米倉」為特色，設置有親子玩樂、老年長輩可健身等各項運動設施的「樂米公園」；縣長王惠美在啟用典禮中強調，這座公園是以在地生產的「台梗9號米」為發想，設置有可愛造型的「米寶公仔」，外型像米倉的「旋轉穀倉、稻田堡壘」等遊具，讓孩子們可以自在攀爬；更有適合親子和老年長輩前來運動健身的設施，鼓勵鄉親們善用休閒設施、多運動。

縣府城觀處長王瑩琦表示，目前全縣已陸續完成16座共融公園，各有主題和特色；誠摯邀請鄉親們與全國民眾前來走訪彰化各鄉鎮的主題公園，體驗每座共融公園，跟家人一起休憩、玩樂，將可以達到抒壓、促進身心健康的目標！（李河錫報導）