拉迷途青少年一把 職培導向正確的路

社會中的暗角，今年全台青少年嫌疑犯人數，超過一萬人，創歷年新高。更生少年關懷協會分析，這些孩子可能因為貧窮，年少就需要出來賺錢，卻因為沒有一技之長，誤入歧途。如何帶他們回到社會正軌，除了靠協會進入校園及少觀所、直接輔導孩子，今年也舉辦特展，讓民眾看見孩子的努力，及他們所需要的資源。

音樂拉近人心，也拉住在黑暗邊緣的孩子，正在台上演唱的青年，就是最好例子，七年前，要不是接觸到音樂，現在可能偏離人生正軌。

職培少年 鄭偉智：「國中 高中那時候 還是會嚮往，會交到一些壞朋友，覺得 哇 從簡單的開始，就覺得抽菸好酷喔 或是刺青，大家都刺青 我也要刺青，但是當時就是 ，我每天下課都去學吉他，可能如果沒有去的話，可能我也會(刺青)包手吧。」

幸好16歲迷茫時，在學校引導下，遇見對的人，但不是人人都這樣幸運，甚至因此走入迷途。根據統計，近幾年少子化，少年人口數從131萬掉到117萬，犯罪率卻從0.72%提升到0.92%。

更生少年關懷協會秘書長 江元凱：「社會經濟有在成長 但是真正，很辛苦的孩子還是非常多，輟學 或者要投入職業市場，但是實際上他們並沒有一技之長，所以很難就業，其實我們在台灣的話，少年的失業率是成人的三倍，所以其實他們是非常不容易找工作，所以很容易就是被吸收，做一些其他的非法相關的事業。」

每年有500位國中生、畢業沒升學，還有3.6萬位高中職生輟學，這些都很可能成為高風險少年，因此更生少年關懷協會，及早進入校園、介入關懷，或是培育剛出少觀所的孩子。今年也舉行特展，讓大眾有機會看見他們。

更生少年關懷協會秘書長 江元凱：「讓大家了解觸法少年，他們到底是為什麼觸法，很多不是他們真的自己願意，那第二塊 就是我們來了解，到底我們青少年目前的失業率，跟他們需要的學習歷程，然後我們可以怎麼樣幫助他們。」

家庭背景因素、走入歧途，對那個年紀的他們來說，或許會覺得人生就這樣了，但社會大眾多投注關心，有一天他們會知道，一輩子很長，會有很多新的可能。

