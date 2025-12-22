拉長彈劾總統戰線 擬明年520表決

在野黨將對賴清德總統提出彈劾案，預計今（23）日排入立法院程序委員會，26日提彈劾程序草案，至於何時召開全院委員會和進行方式？民眾黨主席黃國昌昨表示，初步安排在立法院辦2場公聽會，邀賴清德到立法院說明及詢答，再到全國22縣市辦說明會，接著回到立法院進行第二次全院委員會，再邀賴出席並回答各黨團問題，盼明年5月20日彈劾投票。

關於提案彈劾賴清德的程序，黃國昌表示，民眾黨用非常審慎的態度進行，並已和國民黨立法院黨團幹部交換意見，訂於今日程序委員會正式列案、26日立法院會加以決定。

黃國昌透露，初步安排在立法院辦2場公聽會，接下來邀請賴清德到立法院說明及詢答，這是第一次的全院委員會詢答；之後會到全國22縣市舉辦說明會，辦完後再回到立法院進行第二次全院委員會，屆時再邀賴清德到立法院說明並回答各黨團代表所提出的問題，預計明年5月20日左右進行彈劾投票，「但這都只是民眾黨團計畫的程序，待院會表決通過後，才會成為立法院正式程序」。

國民黨團書記長羅智強指出，黃國昌的說法就是藍白兩黨共識，後續規畫將邀請賴清德赴立法院說明，由立委進行質詢，並整理相關法案內容，進一步在全國各地辦理公聽會，「彈劾案將有約4至5個月的溝通與說明期，預計於520總統就職周年前，在立法院完成表決」。

根據《立法院職權行使法》第43條，彈劾總統或副總統，在全院委員會審查時，「得」由立法院「邀請」被彈劾人列席說明。民進黨團幹事長鍾佳濱提及，在野黨過去邀賴總統國情報告，然而「即問即答、一問一答」等設計已被宣告違憲，可見藍白真正意圖不在彈劾，而是想以彈劾之名行問答之實，只為滿足未能如願的國情報告，但罷免或彈劾茲事體大，全民都在看，藍白卻將提案當兒戲。

至於彈劾案是否須邀請總統列席報告？鍾佳濱說，過去賴清德面對國情報告時的態度明確，賴是《憲法》的守護者，所有作為必須在合憲依法情況下進行，未來也一定會合憲、依法履行職務。