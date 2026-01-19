拉開對決柯志恩序幕！賴瑞隆初選勝出後車掃謝票

在初選之中突破重圍的賴瑞隆跟柯志恩的對決正式展開。（圖／東森新聞）





民進黨高雄市長初選後，第一份公開民調出爐，國民黨參選人柯志恩以百分之44的支持率，勝過賴瑞隆的百分之37.7，相差6.3個百分點，對此，柯志恩認為，爭取中間選民支持，將是決勝關鍵，賴瑞隆則只說，要繼續爭取選民支持，並馬不停蹄的展開車掃。

經過民進黨高雄市長激烈初選，在4人之中突破重圍的賴瑞隆，要拚接班陳其邁，馬不停蹄展開車隊掃街，目的除了謝票，更是拉開與國民黨參選人柯志恩的對決序幕。

立委（民）賴瑞隆vs民眾：「感謝感謝。」

民進黨初選後，第一份公開民調出爐，柯志恩以百分之44，勝過賴瑞隆的百分之37.7，相差6.3個百分點，賴瑞隆在綠營初選過後，如何團結重新整隊，將成為他的重要課題。

立委（民）賴瑞隆：「謝謝啊，我們今天就來謝票的，也爭取市民的支持，謝謝謝謝。」

立委（國）柯志恩：「有關於中間選民，對我們的支持，其實看了其實頗為欣慰的，我想未來高雄市長的選舉，就是在除了藍綠各自歸隊之外，我想誰能夠贏得中間選民，最大一個政策上的認同，我想這是決勝的關鍵。」

高雄被視為綠營優勢選區，柯志恩這次民調雖然領先賴瑞隆，不過對於後續競爭，藍營沒有鬆懈空間仍要穩住陣腳擴大基本盤。

立委（國）柯志恩：「他們在初選當中，不管是他們所灑下的，這個造勢或是這個看板，他們的資源真的是會嚇死人，不是誰的錢多，誰就有辦法贏得選戰，我想就是在有限的資源下面，贏取市民最大的認同度。」

立委（民）許智傑：「我們黨公職都會一起攜手，守護高雄進步的力量，民進黨會團結打贏這場選戰，延續陳其邁的優秀市政。」

是賴瑞隆成功接棒陳其邁，還是柯志恩翻轉高雄，藍綠對決正式起跑。

