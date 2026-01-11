唐勝一

村兩委換屆選舉在即，遠在外地經商的阿東匆忙趕回家，申請要當村委候選人。即將卸任的老主任告訴他，難嘍，人員已滿，人家個個都有關系，下誰都難啊。阿東表示，我也去拉關係。

阿東去找鄉長，自我介紹後，直接了當說，我想參選村幹部，麻煩鄉長幫我給村裏打聲招呼，讓我成為候選人。鄉長批評他，你真亂彈琴，選舉的程式都不懂，還參選村幹部？候選人是由村民海選產生，別說我個鄉長，就是縣長打招呼也沒用。

阿東沒放棄，經打聽找上鄉長的小舅子，一番自我介紹，便開門見山講，你姐夫是我們鄉的鄉長，請你幫我拉上關係，讓我順利參選村幹部。小舅子歎著氣，他要是這麼好講話，我恐怕早就當上了村幹部，也不至於一直走南闖北到處找工打。

阿東仍不死心，通過朋友的朋友的朋友搭線，找上仇副縣長的表弟，寒喧兩三句，便直奔主題，麻煩你出面跟你那當縣長的表哥講一下，請他為我參選村幹部給我們鄉、村兩級打個招呼。表弟摸把腦殼，這個麼，其實不難。阿東聽此一說，眼放藍光看到了希望，趕緊掏出事先準備好的紅包遞上。表弟擺擺手，婉拒了，接著說，你要是早跟我講這事的話，我會指點你平常裏注意跟村民搞好關係，村委選舉的權利在村民手裏，得由他們投票決定。阿東問，我現在就到村民家裏去拉票行不？表弟搖著頭，指點著他，這屆選舉來不及了，你得提前行動，處理好與村民的關係，為下屆參選村幹部打好群眾基礎。

阿東心裏亮堂多了，握住表弟的手，我懂啦，謝謝你啊！