拉高大巨蛋天花板 Jolin：能給壓力我很榮幸

一連三天站上台北大巨蛋，天后Jolin蔡依林把《PLEASURE》唱成一場感官與心理同步燃燒的大秀。當外界盛讚她「拉高大巨蛋演出天花板」，甚至讓下一位站上大巨蛋的表演者感到很有壓力時，Jolin笑說：「It’s my pleasure。」並透露下一站巡迴將於3月前進中國深圳。

Jolin《PLEASURE》世界巡迴演唱會自2025年歲末唱到2026年元旦，一連三天在台北大巨蛋圓滿落幕，龐大的製作規模與舞台視覺效果掀起熱烈討論。演出結束後，她接受媒體訪問，談起這三天的心情感受。

廣告 廣告

Jolin說，演出後除了最想回家休息、補眠外，最想做的事情就是預約SPA按摩。她坦言，「熬夜是籌備演唱會最辛苦的部分。」雖然正式演出時間相對短，但從排練一路走到登台，「感覺很熟悉，等到真正開演的時候，反而覺得很輕鬆，也很信任團隊。」

她形容唱完後的狀態，有一種「好像唱了很多次」的踏實感。雖然連唱3場仍覺得有點不過癮，但加上2天彩排，「體感好像唱了5場」，很開心能用不一樣的模式和歌迷見面。

談到跨年夜演出，Jolin坦言身體一度「有點當機」。她爆料，當晚7點半演出，7點時突然有點想睡覺，索性小睡了15分鐘；最後一天演出「也有點宿醉感，感覺飄飄的」，但也因此更享受舞台上放鬆的感覺，「不太擔心演出內容，就純粹去感受自己當下的狀態，很自然地去因應。」

回顧三天最難忘的時刻，Jolin毫不猶豫點名第一場，「好像見公婆的感覺。」她坦言過去常對自己要求嚴苛，「比起以前很怕別人檢視、挑剔，其實很多時候都是自己沒有放過自己。」第一晚她選擇與觀眾分享心境，「相信自己已經被完全地接住，這個轉變對表演當下與表演後都很有幫助。」

外界關注大巨蛋的演出規模是否如同「跑馬拉松」？Jolin說，原本也以為會很辛苦，但身體早在洛杉磯排舞時就開始適應，已經習慣這樣的大量演出。

對於這次大巨蛋演出被形容為「設立新天花板」，甚至讓下一位登上大巨蛋的表演者感到很有壓力，Jolin也直率回應。她說：『(原音)It's my pleasure，我很榮幸可以給別人一點壓力！我覺得能夠讓表演有不一樣的刺激，是我自己所追求的啦，我不知道別人怎麼怎麼看表演，但我覺得表演對我而言是很神聖的東西，我希望可以每一次我踏上舞臺的時候，我都可以帶一點，自己會感覺到那個被激活的感覺。』

至於外界關心台北大巨蛋的演出量體是否能在其他城市完整重現，Jolin表示會「盡量維持核心理念」，並依場地條件做出調整。不過她也坦言，目前無論是大巨蛋加場或台灣其他城市演出都尚未有規劃，下一站巡迴計畫預計將於3月在中國深圳登場。