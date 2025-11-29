拉麵叉燒太粉紅！他嚇壞「以為剛宰的肉」 店家出面解釋了

拉麵是日本美食，也深受許多台灣人喜愛。然而近日有名網友分享，他吃台北某家拉麵時，叉燒豬肉顏色太過粉紅，讓他以為是剛宰的肉。文章曝光後，店家出面回應，強調肉品均符合食品安全標準的中心溫度控制，在安全熟化的情況下仍會呈現淡淡粉紅色，是正常且可安心食用的狀態。

原PO在Threads上貼出一碗乾拉麵的照片，可以看到上面的叉燒呈粉紅色，油花看得一清二楚。他忍不住表示，吃個麵，還以為吃到剛宰的肉。同時他還貼出一碗有湯的拉麵，叉燒顏色則略深一點。

廣告 廣告

對此，該拉麵店也留言回應，店內肉品均經過符合食品安全標準的中心溫度控制，為的是讓肉質更為軟嫩多汁，也因肌紅蛋白含量與氧化狀態不同，在安全熟化的情況下仍會呈現淡淡粉紅色，這是正常且可安心食用的狀態。

他們還補充，不同品項的料理方式與呈現會稍有差異，搭配熱湯的拉麵，在熱度較高的湯中浸泡後，肉片會再進一步加熱熟化，因此顏色看起來會比先前那碗沾麵（以低溫烹調、未長時間浸泡熱湯）更加偏白。「兩種都是在符合食品安全中心溫度下處理，風味和口感則會因為是否浸泡在熱湯中而有不同的呈現。如果當下讓您有疑慮，真的很不好意思」。

對此，網友分成兩派，一部分人看到顏色不敢吃。但也有人表示，「我記得這家是舒肥肉，都很嫩」、「我覺得還好啊，那一堆舒肥拉麵店都不能吃了」。不過原PO也指出，他因為趕時間沒有跟店家反應，當下也沒有咬咬看那塊肉。

更多中時新聞網報導

秦祥林聽民歌飆淚 讚鄭怡寶刀未老

拚遊日挨轟 卓揆：國旅優惠明年3月上路

邱澤告白許瑋甯 「我愛妳至死不渝」