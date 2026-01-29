拉麵名店「鬼金棒」抓到內賊 25歲員工裝自閉博同情！兩年偷走50萬

知名拉麵店「辣麻味噌拉麵 鬼金棒」日前在臉書發文，透露店裡出現內賊。（本刊資料照）

台北知名排隊拉麵店「辣麻味噌拉麵 鬼金棒」近日爆發離譜竊案。老闆在臉書社群向同業發出警告，指出一名江姓員工利用老闆的同情心，入職初期自稱曾遭霸凌且話少，讓老闆一度以為他患有自閉症而倍加關照。沒想到與家屬聯繫後才發現該員工完全是正常人，所有的弱勢形象全是為了降低老闆戒心的偽裝。

自封「點餐機之神」拒絕他人碰觸 2年偷走50萬

該名員工在熟悉店內操作後，竟發展出一套「專業偷錢流程」。只要他在場，就會向客人謊稱「機器壞掉」改收現金，並強勢主導點餐機操作，不讓其他正職或兼職助手碰觸。老闆透露，原本以為每月虧損是單一案例，直到對帳發現成本與業績嚴重失衡，每月短少高達15萬元，2年來總計竊取金額初估超過50萬元。

死性不改！下跪求饒後隔天照偷不誤 老闆心寒：可憐之人必有可惡之處

最讓老闆氣憤的是，該員工的竊盜行徑不斷進化。即便在去年12月被抓包警告，他竟在短短3天後再度行竊，甚至拿早上的點餐單企圖在晚間餐期重複出餐，被機警的同事識破。被逮當下，江姓員工一度在馬路上哭著跪地求饒，聲稱知道錯了想繼續工作，但在老闆給予觀察機會後，他依然故我地繼續伸手偷錢。

目前「鬼金棒」老闆已委請律師處理相關法律程序，並收回部分款項。老闆在文中感嘆，過去看到客評反應「機器壞掉收現」原以為是意外，沒想到全是內賊所為，提醒餐飲同業面試此人時務必提高警覺，不要輕易被弱勢的表象所蒙蔽。

