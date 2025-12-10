拉麵太鹹？日本人揭正確品嚐順序「1吃法恐挨罵」 一票驚：學到一課

拉麵是日本的代表性美食之一。（示意圖／Photo AC）

拉麵是日本的代表性美食之一，也是許多人赴日旅遊時必吃的食物，然而對口味較清淡的台灣人來說，時常會覺得調味有些過鹹。長期旅居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」透露，其實吃拉麵時有一定的順序，通常是先吃麵再喝湯，且日本人通常會配白飯一起吃，但千萬不要把飯直接放到湯裡，否則可能會被罵。

「日本人的歐吉桑」在臉書粉專分享，自己在台灣常吃一蘭拉麵，因為口味幾乎跟日本一模一樣，他的習慣是選擇濃味湯頭和超濃郁油脂，加上1份蒜泥、青蔥、叉燒，以及10倍辣度搭配超硬麵，接著加麵2次再點1碗白飯，中間可以再加蔥或一蘭特製醋，以達到變換口味的效果。

他提到，不少台灣人覺得日本拉麵鹹得受不了，其實是因為沒有跟白飯一起吃的關係，「日本人的吃法是吃拉麵，喝一點點湯，覺得有點鹹再來吃白飯，喝水。大部分的人這樣子輪流吃的。單獨吃拉麵的話，連我們日本人也覺得好鹹」，但絕對不要把白飯直接放入拉麵湯裡，這吃法非常沒禮貌，如果在福岡遇到很兇的老闆，可能會當場挨罵。

話題引發討論，不少網友紛紛留言「這真的需要有人指點才知道文化的差異性，就會知道如何互相尊重。我是不習慣配飯吃，但配冰開水還可以接受」、「原來如此，不能把白飯泡進湯裡，我記得了」、「欸？不能把飯放到湯裡嗎？想說在東京這樣吃好像沒怎麼樣」、「真的假的白飯不能直接加進麵碗，學到一課了」。

