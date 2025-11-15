拉麵店員工徒手擊退熊 超狂背景曝學霸＋校隊 棄高薪當拉麵店員

日本青森縣拉麵店「麵工房てんや三戶店」在本月9日，員工做開幕準備時遭熊襲擊，卻毫不畏懼跟對方大打出手，最終成功趕跑熊，但自己也鼻青臉腫。（圖／Google Map）

日本近期熊害嚴重，東北地區發生多起熊入侵市區攻擊人類的事件。本月9日就有一名拉麵店員工在凌晨備料時，正面碰上一頭熊，立刻受到攻擊，但員工卻跟熊互博，雖然自己掛彩，但也成功趕跑對方，離奇過程引發熱議。

綜合日媒報導，事件發生在本月9日，這間位於青森縣的拉麵店「麵工房てんや三戶店」從凌晨5點就開始工作，當時員工走到後門準備開煤氣，一打開門就迎面碰上了熊，雙方「大打出手」，他的臉部遭受到攻擊因而見血，但卻反手將熊甩了出去，對方嚇得落荒而逃。事後員工淡定回去做準備工作，老闆抵達時看到他鼻青臉腫的模樣嚇壞，趕緊叫救護車。

拉麵店老闆佐佐木先生透露，這位員工的綽號就叫做「傳奇」，今年57歲，身高雖然只有160公分出頭，但因為中學時期成績優異，同時還是棒球校隊，練了一身精壯的體格。之後「傳奇」並未選擇繼續打棒球，而是轉入醫科，並在畢業後任職透析專科醫院，但因為太過喜愛拉麵，在幾年前決定放棄高薪退休的機會，轉當拉麵店員工，一年前來到了自己的店應徵並錄取。

佐佐木先生說，「傳奇」當下反應異常冷靜，或許就是因為他的醫學背景，判斷出傷口並無立即性危險，才會堅持繼續做開店工作，但他認為不妥，因此立刻叫救護車送對方到醫院。佐佐木先生表示，基於安全考量，拉麵店現在暫停營業，並設置防熊圍欄，他也感嘆，幸好當天是星期日，否則後方50公尺就是幼兒園，若發生在平日，熊可能會轉而襲擊幼童，屆時後果不堪設想。

