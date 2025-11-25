拉麵店就愛「販賣機」？內行揭：能避開「這種」客人

生活中心／李筱舲報導



到日本旅遊時享用美食，許多店家都會使用投幣式販賣機完成點餐和結帳。近年來，在台灣的拉麵店也越來越常見到。近日一名網友在Dcard上提出疑問，好奇為什麼在台灣只有日式拉麵店會使用投幣式販賣機，而其他店家卻鮮少看見。貼文也引發網友熱議，而網友也指出「這些原因」可能是店家選擇使用販賣機的理由。





對於「在台灣好像只有拉麵店會用投幣機」，有網友指出「拉麵品項制式化，使用販賣機能減少接觸現金並節省櫃檯人力」。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

一名網友在Dcard好奇發文：「為什麼拉麵店都喜歡用投幣式販賣機？我發現台灣好像只有拉麵店會用投幣機，不知道為什麼賣牛肉麵就不會用販賣機，賣拉麵就會，有人知道原因嗎？」貼文引發網友熱議，許多網友認為店家採用投幣式販賣機是為了節省人力、結帳方便，以及避免現金帶來的衛生問題。內行的網友就指出，拉麵品項制式化，使用販賣機能減少接觸現金並節省櫃檯人力，也有人表示，投幣機還能避免店員面對奧客、提升點餐效率，「不讓客人看到店員，可以省下很多問題跟糾紛」。

台灣只有拉麵店愛用「販賣機」點餐？內行揭優點：能避開最怕的「這種」客人

也有網友持不同想法，表示店家可能單純想「終於原著」才使用投幣式販賣機。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

不過，也有部分網友對於投幣點餐持不同看法，有網友認為「學日本啊，這樣才道地」、「因為日本也這樣」、「忠於原著」、「可是我覺得用販賣機的店都超難吃」、「因為假掰」、「不裝高級怎麼讓他們把湯麵賣個三、五百」。也有人表示：「有好有壞，老闆不會碰到錢幣，很衛生，而且你自己點的，就算點錯也要認。缺點是就沒有溫度。」。

