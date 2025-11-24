拉麵店愛用自助點餐機？內行人揭好處

許多人喜歡來上一碗熱呼呼的拉麵。（示意圖／翻攝自photoAC）





許多人喜歡來上一碗熱呼呼的拉麵，有網友好奇，不少拉麵店都喜歡用投幣式販賣機，讓民眾自行點餐、結帳。針對此現象，也有許多人點出好處。

有網友好奇，不少拉麵店都喜歡用投幣式販賣機。（示意圖／東森新聞）

一名網友在Dcard論壇發文提問，觀察到一個有趣的現象：「為什麼拉麵店都喜歡用投幣式販賣機？」這名網友指出，在台灣，似乎只有日式拉麵店會採用這種自助點餐機，而像牛肉麵店這類型的中式麵店卻很少見，引起廣大網友的熱烈討論與好奇。

貼文一出，掀起一波討論，「學日本吧⋯⋯之前去日本也有投幣麵館」、「節省人力、打烊後結帳方便、老闆防止員工偷錢」、「超討厭不收信用卡的，都用自動販賣機了，還不收卡」、「你一定是對於經營完全不懂才會這樣講，首先現金在餐飲中有衛生問題，而拉麵這種制式化的東西，用這樣的方式可以避免直接接觸現金然後也可以節省櫃檯人力等好處」、「有好有壞，老闆不會碰到錢幣，很衛生。而且你自己點的，就算點錯也要認。缺點是就沒有溫度。」、「其實就是怕員工偷老闆錢，我家族就是開麵館的，這種事做生意的多少都會遇到，所以管收銀機的一定要是自己人」、「人力、空間、衛生、杜絕奧客」、「客製化太多的適合販賣機，牛肉麵頂多大小碗粗細麵」、「學日本啊，這樣才道地」。

廣告 廣告

整體來看，投幣式販賣機已成不少拉麵店的標配，背後不僅是日本文化影響，更牽涉到人力成本、衛生管理、金流控管與流程效率等多重考量。雖然有人認為少了人工點餐顯得不夠溫度，但也有不少消費者習慣這種快速又明確的方式。隨著餐飲業持續面臨人手短缺與營運成本上升，未來這類自助點餐機恐怕將在更多店家普及，成為外食族熟悉的一環。

更多東森新聞報導

五省級／快對身分證！姓名有6字 拉麵加購5折優惠

知名牡蠣拉麵爆食安爭議！ 客控叉燒肉「沒熟」

壽司店搶「暖」商機！人參雞湯拉麵PK秋蟹壽司

