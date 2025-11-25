拉麵店愛用販賣機點餐有原因 內行曝4好處：老闆放心的秘密

台灣多數日式拉麵店偏好使用自助販賣機點餐，一名網友好奇詢問原因，引發討論，內行網友指出，自助販賣機除可節省人力、提升結帳效率、維持衛生外，也能防範員工偷取收銀機的現金，但也有顧客認為這種方式缺乏人情味，且存在找零或支付上的不便。

原PO近日於Dcard發文指出，發現台灣多數日式拉麵店都採用投幣式或自助販賣機點餐，好奇背後原因。

貼文引起熱烈討文，內行人指出，拉麵店使用販賣機最主要是節省人力、提升結帳效率、打烊後對帳也更方便，但最主要是能避免員工偷取現金，一名經營拉麵店的網友說，「做生意的多少都會遇到員工偷取收銀的問題，使用販賣機就能減少這種情況」；其他網友則說「看看麥當勞的自助點餐機，雖然不是投幣，但也是為了節省人力」、「可以節省櫃檯人力」、「其實就是怕員工偷錢，老闆放心的秘密，」、「之前做咖啡店同事一直偷錢」。

另有網友指出，自助販賣機還能改善衛生問題，透過販賣機點餐可避免直接接觸現金，提高衛生安全；不過也有人認為販賣機雖便利，卻缺少人情味，讓用餐氛圍顯得冷淡，甚至抱怨部分販賣機找零出錯或不收信用卡，仍存在不便之處，「老闆不會碰到錢幣，很衛生，缺點是就沒有溫度」、「超討厭不能信用卡的，都用自動販賣機了」。

